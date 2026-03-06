Una de cada tres denuncias en Michoacán ya se presenta por internet, informa Torres Piña; así funciona Denuncia en Línea 2.0

Denuncia en Línea 2.0 Michoacán ha logrado un importante avance en la digitalización de denuncias. (Especial y Pexels)

La modernización tecnológica en la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) comienza a reflejar resultados: desde el lanzamiento de la plataforma Denuncia en Línea 2.0, en octubre de 2025, se han recibido 24 mil 699 denuncias, de las cuales el 30 por ciento fueron presentadas a través de medios digitales.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, señaló que este avance refleja el creciente uso de herramientas digitales por parte de la ciudadanía para acceder a la justicia sin necesidad de acudir de manera presencial a una agencia del Ministerio Público.

“La digitalización permite que las personas presenten su denuncia desde cualquier lugar, lo que facilita el acceso a los servicios de procuración de justicia”, destacó.

Por su parte, el director general de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la FGE, Jorge Luis Gallardo Jacobo, explicó que la plataforma Denuncia en Línea 2.0, desarrollada por la propia institución, incorpora criterios claros sobre la información que puede presentarse, así como tiempos de respuesta y mecanismos de atención.

Detalló que la herramienta está completamente integrada al sistema Acceius, lo que permite que las denuncias presentadas por internet se conviertan directamente en una modalidad formal para iniciar Carpetas de Investigación, con registro documental y seguimiento puntual de los plazos procesales hasta su posible judicialización.

Gallardo Jacobo destacó además la consolidación de Acceius, una plataforma web institucional que sustituyó al sistema anterior y que permite la gestión integral de las carpetas mediante expedientes digitales.

“Acceius permite administrar el expediente desde la recepción de la denuncia hasta la determinación del caso, garantizando trazabilidad operativa, evitando la recaptura de información y reduciendo duplicidades o inconsistencias”, explicó.

¿Cómo funciona el proceso de denuncias por internet en Michoacán?

El sistema también incorpora una huella electrónica que registra cada movimiento procesal, lo que fortalece la transparencia y reduce la revictimización de las y los ciudadanos.

Asimismo, opera con una base de datos integrada bajo estándares de gobernanza y protección de datos, además de contar con mecanismos de alertamiento y seguimiento interno que permiten monitorear los procesos de investigación.

El funcionario añadió que el sistema cuenta con accesos controlados y auditables para agentes del Ministerio Público, personal directivo y validadores, lo que garantiza trazabilidad desde el primer contacto con la institución.

Finalmente, destacó que tanto las denuncias presentadas de manera presencial como aquellas recibidas por medios digitales se integran automáticamente al sistema Acceius, que establece los plazos procesales correspondientes para el inicio de la investigación y, en su caso, su judicialización.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado busca fortalecer la eficiencia institucional, mejorar la atención a la ciudadanía y consolidar un sistema de procuración de justicia más ágil, transparente y accesible.