Profeco intensifica operativos rumbo al Mundial 2026: más de 9 mil productos bajo la lupa

Profeco vigila tiendas relacionadas al Mundial de la FIFA 2026 El operativo forma parte del programa de verificación y vigilancia llamado “Copa Mundial de la FIFA 2026–Mundial Social”

A menos de 100 días del Mundial del la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzaron a apretar, desde mediados de febrero, la vigilancia en comercios y servicios vinculados al evento, donde se puesto bajo revisión miles de productos y establecimientos para evitar abusos en precios o irregularidades durante la fiebre mundialista.

El operativo forma parte del programa de verificación y vigilancia llamado “Copa Mundial de la FIFA 2026–Mundial Social”, impulsado por el Gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con datos de la Profeco, desde el 16 de febrero personal de la dependencia ha monitoreado 9 mil 763 productos relacionados con el evento deportivo.

Además, inspectores han realizado 34 visitas de vigilancia y 60 verificaciones en distintos negocios vinculados al Mundial. Entre ellos se encuentran tiendas de artículos deportivos y souvenirs, hoteles, agencias de viajes, restaurantes, bares, cantinas, centros de apuestas, empresas de transporte y arrendadoras de vehículos.

Durante estas revisiones, la Profeco también ha colocado 6 mil 294 preciadores, etiquetas con el costo visible de los productos y ha distribuido mil 362 decálogos que explican los derechos de las y los consumidores.

Compras por medio de transferencias

En paralelo, personal de la dependencia ha ofrecido 560 asesorías a personas que solicitaron orientación sobre compras o servicios relacionados con el evento.

Las autoridades recordaron que, en cualquier transacción comercial, los proveedores están obligados a informar de manera clara y visible el precio final de los bienes o servicios que ofrecen.

Aunque el programa de vigilancia es de alcance nacional, las inspecciones se han intensificado en estados por donde está pasando el trofeo del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre las entidades donde se han reforzado estas acciones se encuentran Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México.

La vigilancia también se mantendrá en los eventos oficiales llamados “Fan Fest México”, donde se instalarán pantallas gigantes para seguir los partidos del torneo, además de conciertos y otras actividades gratuitas para el público.

Estos festivales se realizarán en las tres ciudades mexicanas que serán sede del Mundial: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.