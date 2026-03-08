México se vistió de morado, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

Marchas del 8M Mujeres de todas las edades se movilizarán en diversos estados de la República Mexicana este domingo 8 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como en muchos países del mundo, México se vistió de morado. Cientos de miles de mujeres de distintas edades, madres, hermanas, tías, abuelas, todas ellas familiares de víctimas de feminicidio se adueñaron de las calles para exigir justicia.

Integrantes de colectivos, incluidos los de mujeres trans, así como feministas, estudiantes, deportistas, trabajadoras, adolescentes, madres buscadoras de sus hijas desaparecidas, mujeres con sus hijas o hijos pequeños, igual que abuelas, todas ellas compartían una misma causa común, exigir al gobierno Federal y estatales de todo el país su demanda de contar con mayor seguridad en el país, sentirse seguras y libres cuando salen a la calle, poder vestirse como a ellas más les guste, sin miedo de ser acosadas por su forma de vestir.

Se adueñaron de diversas calles en el país en su mayoría vistiendo alguna prenda morada: blusas, pantalones, paliacates al cuello del mismo color, para hacerse escuchar.

Otras más, salieron a marchar por un México más seguro para todas las mujeres, las niñas, por aquellas que apenas acaban de nacer, y que tengan la oportunidad de vivir en un México más seguro de todo tipo de violencias.

Además de la Ciudad de México, las calles de los estados de México, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Puebla, Tijuana, Guanajuato, Monterrey, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, tan sólo por mencionar algunas

Las consignas fueron muchas y diversas, desde mayor seguridad en las calles para poder sentir confianza de poder salir a la calle, no ser acosadas laboral, ni sexualmente, pronunciamientos contra la violencia vicaria, cuando el padre se lleva a los hijos frutos de una unión, dejando a las madres en la indefensión y desesperanza por no poder estar con sus hijos o hijas.

Aunque en la mayoría de los estados las marchas se llevaron a cabo sin incidentes mayores, en casos como la Ciudad de México, así como en el estado de Veracruz, se registraron hechos violentos.

En la capital del estado se registraron momentos de tensión cuando manifestantes intentaron intervenir el Palacio de Gobierno y las mujeres agresoras tuvieron que ser contenidas por elementos de seguridad.

Lo anterior se dio, pese a que algunos colectivos de feministas del sur de la entidad veracruzana decidieron cancelar su marcha por razones de inseguridad, sin embargo, en otros municipios las mujeres salieron a marchar para exigir alto a las agresiones y violencia machista.

El colectivo Medusas de la Costa, suspendió la marcha en Coatzacoalcos, que no existen condiciones para salir a las calles, por la ola de violencia que se vive en el país.

Mujeres integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, en Chiapas, alrededor de 400 mujeres marcharon para denunciar “la violencia machista, feminicidios, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres jóvenes que sufren en México y en el mundo”, y demandaron vivir una vida libre de violencia, para que todas las mujeres podamos caminar libres y regresar a la casa contentas, sin miedo de ser acosadas”.

En Oaxaca, colectivos de mujeres, y sociedad en general salieron a las calles para exigir justicia e igualdad para las mujeres indígenas de las ocho regiones del estado.

En el puerto de Acapulco, mujeres marcharon sobre la avenida Costera Miguel Alemán exigiendo justicia por las mujeres asesinadas, desaparecidas y denunciar casos de violencia Vicaria, algunas de ellas con pancartas, o gritando consignas “agradezcan que buscamos justicia y no venganza”, “No somos presas, somos cacería del abuso”, “Por las que salieron a estudiar, no volvieron a graduarse”.

En Tijuana, Baja California, la marcha de las mujeres inició y concluyó en el monumento México, conocido como “Las Tijeras”, aunque antes de finalizar la marcha, una parte del contingente, integrado por cientos de mujeres e infancias, pasaron por Palacio Municipal, cuyas entradas estaban bloqueadas con tablas y el exterior resguardado con vallas y un cuerpo de mujeres policías municipales.