Alza en petróleo ingresaría 406 mmdp a México; desaparecerían si activan subsidio a gasolinas: IMCO

México se beneficia del alza en el petróleo por conflicto en Medio Oriente pero ganancias se desvanecen si hay subsidio para contener alza en gasolinas

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado el precio del petróleo superando por momentos los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, --cuando se desató el conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania-- impulsado principalmente por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la reducción de la oferta.

Esta situación en apariencia beneficia las finanzas de nuestro país pues Petróleo más caro implicaría ingresos por alrededor de 406 mil millones de pesos en este 2026, si el precio de ese energético cierra en al menos 90 dólares por barril, perfiló un análisis del del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De hecho el Petróleo ya está por encima de lo previsto en el Paquete Económico 2026 que lo tasó en 54.9 dólares por barril pero en la actualidad su precio supera los 80 dólares por barril.

Sin embargo este beneficio podría revertirse si el Gobierno Federal reactiva estímulos al IEPS para contener la inflación en el precio de las gasolinas, como ocurrió en 2022.

De acuerdo al IMCO si el precio promedio del petróleo cierra el año en 90 dólares por barril, los ingresos petroleros adicionales para las finanzas de México alcanzarían aproximadamente 406 mmdp.

Ello –agregó--es posible pues en 2022 cuando estalló la guerra Rusia –Ucrania, el precio del barril de petróleo cerró en 89.2 dólares por barril.

De acuerdo con el Paquete Económico 2026, cada dólar adicional en el precio del petróleo genera cerca de 11.6 mmdp extra en ingresos petroleros, según este análisis del IMCO.

No obstante, advirtió que este beneficio se reduce si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum activa los estímulos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en un intento por contener el precio de las gasolinas.

Y es que este aumento del petróleo presiona los presupuestos de los hogares y eleva los costos de transporte y producción a nivel mundial.

El IMCO recordó que este escenario ya se presentó en el 2022, cuando se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, --que aún se mantiene—y que los ingresos adicionales que obtuvo México por el aumento en el precio del barril de Petróleo se diluyeron cuando activó el subsidio a las gasolinas en el país.

“En 2022, el costo de los estímulos alcanzó 395.4 mmdp y prácticamente anuló los ingresos petroleros adicionales 394.5 mmdp”, recordó

Los precios del petróleo han mostrado una tendencia al alza, similar a los niveles observados durante la invasión de Rusia a Ucrania.

Los analistas advierten que si el conflicto continúa, el precio podría acercarse a los 150 dólares por barril.