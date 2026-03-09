Aseguran 2 toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Decomiso Cocaína asegurada en Acapulco. (SSPC)

La Secretaría de Marina aseguró 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de cocaína, en costas de Acapulco, Guerrero.

En la operación, encabezada por personal naval, se desplegaron aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para asegurar la droga.

El aseguramiento se realizó a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero. El personal naval localizó y aseguró los bultos con el narcótico, cuyo peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas, en espera de la confirmación oficial a través de los procedimientos ministeriales correspondientes.

Los bultos asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso al arribo del buque a puerto.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles.

Añadió que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.