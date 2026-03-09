Caos en Campeche: la 4T y la ultraderecha ‘criminalizan’ a feministas; detienen a 14 por 8M

Marchas 8M La Cuarta Transformación y el ideólogo ultraderechista Agustín Laje criminalizaron a las feministas de Campeche. (Cuartoscuro)

Por un momento, Agustín Laje, quizá el principal influencer de la ultraderecha latinoamericana, y la Cuarta Transformación, movimiento que se autodenomina de izquierda, coincidieron ideológicamente en una cruzada contra las feministas de Campeche, con un objetivo en común: criminalizarlas.

Al menos, once personas –10 mujeres y un hombre- fueron detenidas la víspera en aquella entidad del sureste mexicano, de acuerdo a colectivos feministas, en medio de las protestas por el 8 de Marzo, fecha en la que se conmemora, en casi todo el orbe, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta surgida gracias al impulso de mujeres comunistas en los primeros años del siglo pasado.

La Fiscalía General del Estado, sin embargo, tiene el reporte de 14 personas detenidas por las manifestaciones del llamado “8M”, las cuales enfrentarán cargos como motín, daños a propiedad ajena, lesiones calificadas y tentativa de homicidio.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la gobernadora Layda Sansores aseguró, al respecto, que, durante las movilizaciones del domingo en territorio campechano, se registraron presuntos actos violentos, que culminaron con dos mujeres policías, que tuvieron que ser hospitalizadas luego de un supuesto intento de prenderles fuego.

“Estos hechos no representan la causa legítima de las mujeres. Las personas involucradas ya han sido identificadas y algunas están vinculadas a grupos políticos. Se presentarán las denuncias correspondientes y se procederá conforme a la ley”, escribió la mandataria estatal.

8M Layda Sansores anunció denuncias contra mujeres que presuntamente agregaron a policías. (Especial)

Colectivos feministas acusan detenciones arbitrarias

Los dichos de Sansores, sin embargo, han sido refutados por activistas y colectivos, bajo el argumento de que las feministas fueron detenidas sin distinción y de manera arbitraria, además de que pudo haber una posible infiltración para dinamitar las protestas.

De acuerdo al diario Por Esto!, los colectivos feministas han acusado la detención de 11 personas, las cuales, lejos de ser criminales, se tratan de estudiantes, artistas y activistas, quienes son los siguientes: Arizbeth Castro, Arantza Castro, Dayana Madahi Vidal Corcuera, Lady Jeanette Sosa Sarmiento, Ana Belén García Gutiérrez, Marian González Calderón, Michelle Ruiz, Indra Ordaz, Yahari I. Brito Brito, Carolina Ortega, Ana Belén García Gutiérrez, Iliana Betzabé Chino Delgado, Esli Romero Safir y José Ismael Pacheco López.

El mismo medio, no obstante, señala que, de acuerdo al fiscal de la entidad, Jackson Villacís Rosado, fueron 14 las personas detenidas, quienes enfrentarán distintas acusaciones penales, incluida tentativa de homicidio, por las dos mujeres policías a las que se les intentó prender fuego.

El diario Tribuna de Campeche, por otra parte, señala que grupos como Campechanos Unidos, han acusado a dirigentes locales de Morena de estar detrás de los desmanes, durante las manifestaciones del 8 de marzo en la entidad que vio nacer a intelectuales, políticas y artistas como Justo Sierra, María Lavalle Urbina y Joaquín Clausell.

Antiguo aliado de Milei “revienta” contra feministas de Campeche

Agustín Laje, escritor e ideólogo de la ultraderecha latinoamericana, antiguo aliado de su paisano Javier Milei, utilizó las imágenes de las protestas en el sureste mexicano para arremeter contra el feminismo y la izquierda.

“DÍA DE LA MUJER en México. Feministas incendias a MUJERES policías. Varias terminaron hospitalizadas”, escribió en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter), en un mensaje acompañado por el mismo video que, horas antes, compartió la gobernadora Layda Sansores, en donde se aprecian los disturbios en Campeche por el 8M.

“El feminismo ODIA a las mujeres cuando no son de izquierdas. El feminismo AMA a los violadores cuando son de izquierdas. El feminismo no es pro-mujer: es pro-izquierda”, añadió el polémico autor del libro El libro negro de la nueva izquierda.

Agustín Laje El ultraderechista argentino, antiguo aliado de Milei, arremetió contra las feministas de Campeche. (Especial)

Las marchas del 8 de Marzo se realizan cada año en México para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir políticas públicas para combatirla, en un país en el que, de 2020 a 2025, se han asesinado a al menos 5 mil 377 mujeres, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.