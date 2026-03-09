Crecerá 6 % producción de carne de res en a 2026; se recuperará autosuficiencia en esta proteína: CNOG

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué platica con el dirigente de la CNOG, Homero García de la Llata

En presencia del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, aseguró que la producción pecuaria es estratégica para la seguridad alimentaria del país pues representa más del 43% del valor total de la producción agropecuaria nacional con un valor mayor a 700 mil millones de pesos.

Al celebrar el Día Nacional de la Ganadería, García de la Llaata informó que este año produciremos 13,800 millones de litros de leche que cubrirán el 70% de la demanda del país, con un gran compromiso para lograr una meta sexenal de 15 mil millones de litro para 2030.

En este contexto, el líder de los ganaderos consideró fundamental equilibrar este mercado y consolidar instrumentos públicos como las compras de este producto básico por parte de Leche para el Bienestar, que representan un importante referente en precio para miles de productores.

Durante este evento, el titular de Agricultura, Julio Berdegué se refrió al combate al Gusano Barrenador que sufre nuestro país desde hace al menos 10 meses y consideró que ha sido un esfuerzo enorme del Gobierno de México a través de SENASICA.

Al mismo tiempo reconoció que la colaboración de miles de ganaderas y ganaderos en cada rancho ha sido invaluable en el combate a esta plaga que ha generado millonarias pérdidas al sector.

El funcionario federal señaló que la transformación de la ganadería mexicana tiene que pasar a planes concretos de acción para mejorar la productividad , fortalecer y modernizar la sanidad cumpliendo con la trazabilidad del aretado del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado SINIIGA.

Planteó que se debe modernizar toda la cadena de los sistemas producto, agregar valor a los productos y finalmente, el enorme desafío de la sustentabilidad y el bienestar animal.

Recordó que la proteína animal correspondiente a productos cárnicos, huevos y leche, representan el 37% del total de consumo de alimento, por lo que el Gobierno de México recientemente ha tomado una serie de medidas en apoyo a la ganadería nacional que demuestran su genuino compromiso para con los productores pecuarios.

Funcionarios y productores en el Dia Nacional de la Ganadería

En ese sentido, el lider de los ganaderos organizados de México, García de la llata, reconoció las decisiones recientes del gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum con el retiro de la carne de res del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), y el apoyo de SENASICA para la vigilancia epidemiológica y enfrentar juntos con mucha responsabilidad la presencia del gusano barrenador en México.

Recordó que en la actualidad, México produce más de 2.2 millones de toneladas de carne de bovino al año, consolidándose como uno de los productores relevantes a nivel internacional.

Eso sin contar que la producción de carne de res en México podría crecer cerca de 6% hacia 2026, alcanzando alrededor de 2.3 millones de toneladas, recuperando su autosufiencia en esta proteína.

Indicó que este año produciremos 13,800 millones de litros de leche que cubrirán el 70% de la demanda del país, con un gran compromiso para lograr una meta sexenal de 15 mil millones de litro para 2030.

García de la Llata agradeció la decisión del gobierno federal que junto con las Uniones Ganaderas Regionales y los gobiernos de los estados de Sonora, Coahuila y Durango, están implementando proyectos estratégicos de infraestructura para engorda y producción de carne, ques brinde mayor valor agregado para estos estados exportadores del país, y ya se han iniciado conversaciones para proyectos similares en Tamaulipas y en Chihuahua.

Al evento acudieron el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve Recolons, el director de Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, el Presidente Comisión de Ganadería del Senado, José Sabino Herrera, entre otros.