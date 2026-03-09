Crimen Organizado gobierna gran parte de México: oposición; pide tomar con seriedad a Trump

Nueva alianza militar panamericana donde el presidente de EE.UU, Donald Trump acusó a México de ser el epicentro de la violencia de carteles en la región. (Presidencia de República Dominicana/EFE)

Luego de que el presidente Donald Trump señalara a México como “el epicentro de la violencia” de carteles en la región, la oposición en el Senado confirmó que el Crimen Organizado decide quien gobierna en gran parte del territorio nacional y pidió al gobierno federal tomar con seriedad esos señalamientos.

El senador del PAN, Marko Cortés reconoció que las palabras del presidente de Estados Unidos resultan incómodas pero la realidad es que en distintas regiones del territorio nacional el crimen organizado ha logrado imponerse sobre las autoridades locales y controlar actividades políticas, económicas y sociales.

“Hay municipios completos donde el crimen organizado decide quien puede gobernar, quien puede hacer campaña y quien puede trabajar. En muchos casos, las familias viven bajo amenazas permanentes y esquemas de extorsión”, sostuvo

Las afirmaciones de Trump—agregó--resultan incómodas pero en diversas zonas del país reflejan una realidad que no se puede seguir ignorando.

Consideró que México merece paz, seguridad y Estado de derecho, pero eso solo será posible cuando el gobierno reconozca la magnitud del problema y trabaje con firmeza, dentro y fuera del país para recuperar el control del territorio.

El legislador michoacano recalcó que la gravedad del problema no ayuda al país ni fortalece su imagen internacional.

Por el contrario, --subrayó -- el primer paso para recuperar la seguridad es reconocer la dimensión del desafío.

Por ello, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de cooperación entre México, Estados Unidos y otros países de América Latina para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado, que hoy opera de forma transnacional.

El panista lamentó que México deje pasar oportunidades importantes de participación en espacios internacionales donde se discuten estrategias conjuntas de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación regional.

SERIEDAD

En tanto el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda alertó que la advertencia que ha venido haciendo Estados Unidos sobre su relación con México, no debe de tomarse a la ligera.

“ Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral, de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México, nosotros reiteramos que el respeto a la soberanía es inalienable, que respaldamos a la presidenta, a la jefa del Estado mexicano y que sería muy preocupante la intervención de Estados Unidos en México, en cualquiera de sus ámbitos”, estableció

ROMPER CON EL CRIMEN

Acción Nacional respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su postura de defensa de la soberanía, pero exigió a Morena romper sus presuntos vínculos con la criminalidad.

“Lo que nosotros le exigimos al gobierno mexicano es que combata de manera frontal al crimen organizado y que no de pie, que no sea ese el pretexto para que otro país intervenga en nuestro país”, estableció

Le exigimos al gobierno mexicano que Morena rompa sus vínculos con el crimen organizado y que vayamos de frente en contra de estas organizaciones criminales, demandó el panista