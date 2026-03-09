Glaucoma, enfermedad crónica, silenciosa e irreversible, pero que se puede prevenir

Mujer usando un tonómetro para medir la presión intraocular El gaucoma es una enfermedad crónica, silenciosa, pero que es rreversible si se diagnostica a tiempo, para ello hay que acudir a revisión oftalmológica al menos una vez al año, antes de que este padecimiento cause daño al nervio óptico (La Crónica de Hoy)

El glaucoma es una enfermedad crónica, silenciosa e irreversible que daña progresivamente el nervio óptico, de ahí que la previsión es la mejor medida para evitar este padecimiento con visitas frecuentes con el oftalmólogo, ya que cuando una persona comienza a percibir alteraciones visuales, el deterioro suele ser permanente.

Ante ello, Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se conmemora este 12 de marzo, la doctora Celia Elizondo, presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma, hizo un llamado a la población a la prevención con una revisión oftalmológica al menos una vez al año.

“La buena noticia es que el glaucoma puede controlarse si se detecta a tiempo. Una revisión anual con el oftalmólogo es un acto de responsabilidad con nuestra salud y con quienes dependen de nosotros. Cuidar la vista es cuidar nuestra autonomía y calidad de vida”, enfatizó.

Diabetes y glaucoma

La doctora Elizondo, resaltó la diabetes y relación con el glaucoma, ya que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición continua 2021–2024 (Ensanut), 17% de los adultos en México vive con diabetes tipo 2, (equivalentes a 14.4 millones de personas), el 31.8% (más de cuatro millones de personas) desconocen que viven con esta enfermedad.

Ante ello, resaltó que el mal control de niveles de glucosa en sangre, puede derivar en retinopatía diabética y, en casos avanzados, en glaucoma neovascular, considerado uno de los principales causantes de ceguera asociada a la diabetes en el país.

Se destacó que con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cada año se atienden más de 500 mil pacientes con diagnóstico de glaucoma en el país, entre casos nuevos y personas en seguimiento.

Además, se estima que más de 1.7 millones de mexicanos mayores de 40 años vive con glaucoma y que cerca de la mitad lo desconoce por falta de revisión preventiva.

“El glaucoma no duele ni avisa. Cuando aparecen los síntomas, el daño al nervio óptico ya ocurrió y no se puede revertir”, alertó, de ahí que la revisión a la salud visual puede cambiar el futuro visual de una persona.

Estudios hospitalarios nacionales documentan que entre el 90% y el 96% de los casos de glaucoma neovascular están relacionados con retinopatía diabética proliferativa.

Ante ello, la Organización Mundial de la Salud reconoce al glaucoma como una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel global, sin embargo, subrayó la doctora Celia Elizondo “una revisión sencilla puede marcar la diferencia”.

Exámenes que pueden salvar tu visión

Para poder diagnosticar en forma temprana el glaucoma, es necesario realizar exámenes oftalmológicos, como la medición de la agudeza visual, la presión intraocular y la observación del nervio óptico, pruebas rápidas, indoloras y accesibles que permiten identificar factores de riesgo y establecer un tratamiento oportuno.

Ejemplificó que una manera clara de comprender la enfermedad, es imaginar que el nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro, “y si ese cable se daña, no hay manera de repararlo”, por lo que, el tratamiento, que puede incluir gotas, láser o cirugía, ayuda a controlar la progresión, pero no a curarla.