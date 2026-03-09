IMSS: en febrero se fortaleció el empleo formal en el país

Reporte IMSS generación de empleos El IMSS informó que en febrero pasado se crearon 182,778 nuevas fuentes de empleo el mayor aumento para un mes similar desde que se tenga registro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre del mes de febrero pasado alcanzó los 22 millones 691,750 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de febrero, de los cuales el 86.8% son permanentes y el 13.2% empleos eventuales.

El instituto precisó que los puestos permanentes sumaron 19 millones 696,459 puestos, que se convierte en la mayor afiliación para un mes de febrero.

Pese a ello, es importante mencionar que con base en información presentada por el IMSS, en la mitad de los estados del país registraron números negativos en la generación de empleos, tal es el caso de: Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas comas Sinaloa, Coahuila, Campeche, Chiapas y Guerrero, siendo este último estado el más afectado con un retroceso de –4.4%.

En contra parte sectores económicos como: Extractiva, Construcción, Transformación y Agropecuario registraron números negativos, siendo el sector agropecuario el más afectado con -3.6%.

Asimismo, el Seguro Social puntualizó a través de un comunicado, que la variación mensual en febrero registró un incremento de 182,778 puestos de trabajo, cifra que se convierte en el mayor aumento para un mes de febrero desde que se tenga registro.

“Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 174,674 puestos, de los cuales el 74.9% corresponde a puestos permanentes.

Asimismo, en un comparativo en relación a los últimos 12 meses el crecimiento en el número de puestos de trabajo fue de 260,819 empleos que representan una tasa anual de 1.2%.

Por lo que se refiere a los sectores económicos que registraron el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo fueron, el de comunicaciones y transportes con 11.0%, comercio con 3.9%, seguido de el de electricidad con 1.6%, en tanto que las entidades federativas que se vieron beneficiadas con la generación de empleos, fueron: Ciudad de México y Estado de México con aumentos anuales mayores a 4.0%.

Cabe destacar que, en el documento del Seguro Social se resaltó que al cierre del mes pasado, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 664.1 pesos, nivel más alto para cualquier mes desde que se tenga registro, salario, que en su comparación anual, representa un cambio nominal de 44.4 pesos, el tercer mayor aumento de entre todos los meses de febrero, desde que se tenga registro, en términos relativos la variación anual es de 7.2%.