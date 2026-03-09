ISSSTE en Querétaro realiza exitosa cirugía a bebé de tres meses con labio hendido

Operación en el ISSSTE Querétaro Médicos especialistas del ISSSTE en Querétaro realizaron una exitosa cirugía a un bebé de tres meses con labio hendido

En el Hospital General Querétaro del ISSSTE, médicos especialistas cambiaron la vida a un bebé de tres meses, quien nació con labio hendido, malformación genética que provoca una abertura entre la boca y la cavidad nasal.

Erendalhi Rocha Mesta, cirujana maxilofacial del nosocomio, señaló que el área de Pediatría solicitó una interconsulta para valorar al menor, lo que permitió realizar el protocolo necesario y cumplir con las solicitudes médicas para realizar la cirugía.

Refirió que el menor presentaba peso bajo, debido a que los bebés con esta malformación genética no pueden alimentarse adecuadamente y presentaba neumonía.

Ante ello, se programó la intervención del bebé para realizarle incisiones a ambos lados de la hendidura rota “se logró unir el tejido y músculos del labio”.

Además, a la mamá del menor se le explicó la manera correcta de sentarse para alimentar al infante, brindándole seguridad para que no tuviera temor sobre el reflujo de leche que presentan los niños con esta condición.

Asimismo, se le recomendó un aparato ortopédico llamado NAM (Moldeado Nasoalveolar), que es un paladar falso de acrílico, otorgado por el ISSSTE, el cual permite tapar la fisura del labio para que el bebé pueda comer sin desperdicio de alimento.

Subrayó que dicha cirugía no sólo es estética, sino que impacta en la vida del pequeño de manera integral, ya que influye para su adecuada alimentación y adquiera todos los nutrientes que necesita, además de que no entorpecer el proceso del habla del niño.