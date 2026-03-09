Mario Delgado encabeza la conmemoración del Centenario de la Educación Secundaria en México

La Escuela Secundaria No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México fue testigo del festejo por el Centenario de las Escuelas Secundarias, encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, evento que congregó a más de 2 mil alumnas y alumnos, maestras, maestros, directoras, directores, madres y padres de familia de secundarias centenarias como la 1, 2 y 3.

Delgado reconoció los beneficios que el segundo piso de la 4T ha traído para jóvenes de este nivel educativo, como Beca Rita Cetina, que hoy apoya a 5.6 millones de alumnas y alumnos de secundaria en todo el país, con el objetivo de que no abandonen la escuela y continúen con sus estudios, y la eliminación del examen Comipems para ingresar al bachillerato que fue sustituído por el programa “Mi derecho, mi lugar”.

Informó que, a través de este nuevo sistema, el año pasado el 98 por ciento de las y los adolescentes quedó entre sus tres primeras opciones, es decir, en la preparatoria a la que deseaban asistir, lo que impacta positivamente en la disminución de la deserción.

Detalló que el registro al programa “Mi derecho, mi lugar” iniciará a partir del 17 de marzo. “Ustedes que van a la preparatoria se pueden inscribir libremente. Y ahí ya los esperamos con la Beca Benito Juárez para que nadie deje de estudiar”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que la SEP impulsa programas de apoyo a las familias para garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, y que, bajo el liderazgo del secretario Mario Delgado Carrillo, se fortalece la educación pública para que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, reafirmando el compromiso con la transformación del país.

Delgado Carrillo también encabezó la entrega de reconocimientos a representantes de los sectores que participaron en la elaboración del Libro Conmemorativo del Centenario: al estudiante Bruno Rivera Gómez, de la Secundaria 199, quien participó en el área de Pintura; Alexa Pérez Hernández, de la Secundaria Técnica No. 78, quien colaboró en Artes Visuales; Roberto Platas Zavala, inspector de secundarias que participó en Artes Visuales; a la directora de la Secundaria 10, María del Refugio Peñuelas Armenta, así como al docente Daniel Martínez Carrillo, de la Secundaria 151, quien participó en Artes Plásticas y es creador de uno de los murales del centenario.