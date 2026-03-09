Mexicanas presentarán ante la ONU propuestas por sistema de cuidados

CDMX — Mexicanas integrantes de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), organización con carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, presentarán en los próximos días sus propuestas de impulso a un mejor acceso a la justicia y las que tienen que ver con la corresponsabilidad del sistema de cuidados, dado que México es un país que avanza a tener mayor número de población de la tercera edad.

La delegación de la Uncifem, desde la sede de la ONU en Nueva York, en el marco de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), anunció que previamente realizará una rueda de prensa con el fin de detallar las propuestas que se expondrán ante la ONU

“En este espacio, compartiremos nuestras propuestas para fortalecer el acceso a la justicia en México y el impulso de sistemas municipales de cuidado corresponsables”, refirieron en la convocatoria a su rueda de prensa virtual.

En esta edición 2026, la Uncifem indicó que trabajan en alianza con diversas organizaciones de la sociedad civil a través de su programa de Liderazgo e Incidencia Internacional.

“Se estará realizando un trabajo de cabildeo en la sesión 70 de la CSW del 9 al 13 de marzo del 2026”, informaron.

En México, funcionarios como Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacaron, el año pasado, el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en avanzar en políticas públicas sobre el sistema de cuidados.

En la Cámara de Diputados, bancadas como MC señalan en la rugencia de aprobar leyes que abran el camino legal y sin repercusiones laborales para quienes además de trabajar, dedican su tiempo libre a cuidar de otros, tanto por temas de salud, como por otros aspectos de vulnerabilidad.