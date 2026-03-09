No queremos que las drogas lleguen a ningun joven: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Isaac Esquivel/EFE)

El fin de semana pasado, durante el anuncio del Escudo de las Américas en Miami; una colisión militar que busca erradicar los carteles criminales, el presidente de Estaos Unidos, Donald Trump, reiteró que México representa una amenaza de seguridad nacional para su país. Esto debido a que está controlado por los cárteles de la droga, y es “el epicentro” de la violencia criminal del hemisferio occidental.

Asimismo, Trump comentó que a pesar de que le cae bien la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, su gobierno no puede tolerar tal situación de un país vecino. Y que por ello ha llegado el momento de ponerle un lato al crimen organizado. Además, acusó que “los cárteles mexicanos están nutriendo y orquestando mucho del derramamiento de sangre y caos en este hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadunidense”.

Este anuncio, en el cual estuvieron presentes 12 países americanos, no contó con la presencia del gobierno de México, ni con el de Brasil y tampoco con el de Colombia.

El día de hoy, 9 de marzo, la presidenta de México explico la postura del país ante cualquier intervención militar estadounidense.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejercito de Estados Unidos a México, hemos dicho que no, porque es la verdad. Hemos dicho que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las fuerzas armadas, o la secretaría de seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”.

Además, Sheinbaum añadió que mañana durante la Mañanera del Pueblo se van a mostrar a detalle los avances en relación a la seguridad en el país.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales. La delincuencia organizada, el armamento que tienen, por lo menos el 75 por ciento, reconocido por el propio departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos”.

Si se detiene la entrada de armas ilegales a México, estos grupos se quedan sin este tipo de armamento de alto poder. Por otro lado, también se encentra el tema de la disminución del consumo de drogas en los Estados Unidos.

“No queremos que las drogas lleguen a ningun joven de Estados Unidos, ni a ningun joven de México, ni a ningun joven de ningun lugar en el mundo”, concluye Claudia Sheinbaum.