Nuevo hospital oncológico para mujeres busca reforzar la detección temprana de cáncer en la CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, una obra enfocada en fortalecer la prevención, detección y atención de distintos tipos de cáncer que afectan a las mujeres.

El nuevo hospital se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero y, de acuerdo con la mandataria, forma parte de un modelo que podría replicarse en otras regiones del país para ampliar los servicios especializados en oncología femenina.

Durante el acto, Sheinbaum explicó que el edificio tiene una historia particular: originalmente fue iniciado por la alcaldía, pero quedó abandonado durante un tiempo. Posteriormente, durante la pandemia de COVID-19, su administración en la capital decidió rehabilitarlo para atender la emergencia sanitaria.

“Fue iniciado en su momento por la alcaldía Gustavo A. Madero, hace tiempo; después se quedó abandonado. Durante Covid lo rehabilitamos para la atención de esa enfermedad en los tiempos de pandemia”, explicó.

La presidenta detalló que el inmueble recibió una donación de 100 millones de pesos por parte de Grupo Modelo. Sin embargo, señaló que los recursos no eran suficientes para desarrollar un hospital de mayor tamaño, por lo que se optó por convertirlo en un centro especializado en atención oncológica para mujeres.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, subrayó que el hospital tendrá un papel clave en el combate a distintos tipos de cáncer, como el de mama, cérvicouterino y de ovario.

“Este hospital es muy importante. Va a jugar un papel trascendental en hacer justicia a las mujeres en enfrentar el cáncer”, afirmó.

Brugada también alertó sobre la gravedad del cáncer de mama en la capital del país. Señaló que una de cada cinco mujeres que fallecen por cáncer en la ciudad muere por este padecimiento, aunque destacó que puede curarse si se detecta a tiempo.

En ese contexto, anunció que en 2026 se realizarán medio millón de mastografías como parte de un programa universal de detección de cáncer de mama. Para ello, su administración contempla la adquisición de 100 mastógrafos, de los cuales ya se han comprado 40.

Las autoridades destacaron que el nuevo hospital será una pieza central en la estrategia de atención a la salud de las mujeres en la ciudad. Tras la inauguración, la presidenta, la jefa de Gobierno y otros funcionarios realizaron un recorrido por las instalaciones, previo a la conferencia matutina de este lunes 9 de marzo.