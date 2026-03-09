Sheinbaum critica difusión de rumor sobre la salud de López Obrador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la difusión de información falsa sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que durante el fin de semana circulara el rumor de que habría sido ingresado a un hospital militar por un presunto problema cardíaco.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria se refirió directamente al periodista Jorge Fernández Menéndez, a quien acusó de haber difundido la versión sin contar con fuentes que respaldaran la información.

“¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso. Es irresponsable, por lo menos es irresponsable”, declaró la presidenta al cuestionar la publicación del comunicador, y señaló que resulta preocupante que se compartan versiones sin confirmar, especialmente cuando se trata de la salud de una figura pública.

Las versiones sobre el supuesto ingreso hospitalario del exmandatario fueron desmentidas por distintas voces del ámbito político. Entre ellas, el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, quien negó la información a través de redes sociales y calificó el rumor como “absolutamente falso”.

El tema ya había surgido el sábado, cuando Sheinbaum fue cuestionada por reporteros al salir de un evento público en Chimalhuacán, en el Estado de México, donde acudió a la inauguración de un Centro de Bachillerato Tecnológico. En ese momento, la presidenta respondió brevemente que no tenía conocimiento de algún problema de salud del expresidente.

Este lunes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum retomó el tema y criticó la difusión de rumores sin sustento, al considerar que este tipo de publicaciones pueden generar desinformación entre la ciudadanía.