Sheinbaum: “Orgullosamente seguimos diciendo no” a incursión de tropas de EU en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia matutina en el nuevo Hospital Oncológico de la Mujer "La Pastora", en la GAM (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Seguridad binacional — “Qué bueno que el presidente (Donald) Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre declaraciones del mandatario estadounidense el fin de semana.

La Jefa del Ejecutivo aseguró en su conferencia matutina que su administración mantiene su cooperación con Estados Unidos en inteligencia y seguridad, pero que las operaciones dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas con son las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, policías estatales y fiscalías.

Sobre la propuesta de permitir al Ejército estadounidense operar en México, la mandataria fue certera al apuntar que la respuesta es ¡no!

En la misma línea, la mandataria señaló que en la cooperación entre ambos países hay dos puntos que, a su juicio, dependen de acciones del lado estadounidense. El primero: el tráfico ilegal de armas, para lo que citó datos del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos para señalar que al menos el 75% del armamento que utilizan los grupos delincuenciales en México proviene de ese país.

El segundo punto fue el consumo de drogas en Estados Unidos, sobre lo que la mandataria indicó que el flujo de fentanilo que cruza de México hacia el norte se ha reducido a la mitad, pero sostuvo que la demanda interna estadounidense sigue siendo un factor determinante en el problema.

Asimismo, insistió en que “hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos”.

