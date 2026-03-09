Sheinbaum visitará Brasil “entre junio y julio” tras hablar con Lula por teléfono

Relaciones bilaterales La buena química entre Claudia Sheinbaum y Lula da Silva está impulsando las relaciones entre México y Brasil (EFE)

La buena química y la afinidad ideológica entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo brasileño, Lula da Silva, sigue dando frutos.

Ambos líderes hablaron por teléfono para discutir “el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países” y, en particular, expresaron su interés en “profundizar” los lazos bilaterales en el área de energía.

Lula también aprovechó la ocasión para volver a invitar a Sheinbaum a su país y le ofreció la celebración de un “evento empresarial” con compañías del sector privado de ambos países para que exploren “nuevas oportunidades de negocios”.

La mandataria mexicana “aceptó la invitación y ambos acordaron definir una fecha” para “entre junio y julio de este año”, de acuerdo con la nota divulgada por la Presidencia brasileña.