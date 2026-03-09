“Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”: CFE

“Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”

Bajo el lema “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres” la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conmemoró el Día Internacional de las Mujeres (8M). Durante la ceremonia se reportaron los avances y acciones clave necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva, además se reconocieron los retos que enfrentan las trabajadoras de la empresa.

“Hablar de energía es hablar de desarrollo y no puede haber verdadero desarrollo sin igualdad. La igualdad sustantiva no es una concesión, es un derecho que tenemos todas”, declaró la titular de la Unidad de Género e Inclusión, Marisol Duarte Martínez.

Karla Getzemani Castillo Delgado, representante de la Unidad de Género y No Discriminación de la Secretaría de Energía (SENER), destacó la apertura de espacios de diálogo para reflexionar sobre la pluralidad, así como de las brechas de género que persisten en el sector energético.

Registros de la empresa durante 1940 a 1945 muestran puestos de mujeres ingenieras, telefonistas, taquimecanógrafas, enfermeras de campamento, secretarias bilingües, investigadoras técnicas y maestras de zona de obra, los expedientes de estas mujeres representan su historia.

La representante de la Sociedad Civil y trabajadora de la CFE, Montserrat Hurtado Castillo. Resaltó la relevancia de que exista representatividad de la comunidad LGBTIQ.

Al cierre del evento se inauguró la exposición fotográfica “Las CFEístas: El Hilo Invisible entre Generaciones”. Que es el resultado de un trabajo conjunto de la Unidad Coordinadora de Archivos (UCA), Unidad de Género e Inclusión (UGI) y de la Coordinación de Comunicación (CC). Donde se mostraron fotografías y documentos históricos extraídos de los expedientes únicos de personal de 1945 a 1992 donde quedan registradas las primeras mujeres trabajadoras de CFE.