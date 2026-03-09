XV Años de Mafer: Los negocios del papá de la quinceañera y lo que presuntamente pagó a Belinda

La celebración de los XV años de Mafer, realizada en Villahermosa, Tabasco, se volvió tendencia en redes sociales por el lujo del evento y la presencia de artistas de talla internacional como Belinda, J Balvin y el cantante Xavi, además de la conductora Galilea Montijo como presentadora.

Detrás de la fiesta está Juan Carlos Guerrero Rojas, identificado como el padre de la joven y un empresario originario de Comalcalco, Tabasco, cuyos negocios están vinculados principalmente al sector petrolero y energético.

¿Quién es el papá de Mafer y a qué se dedica?

De acuerdo con registros empresariales, Juan Carlos Guerrero Rojas participa como socio en diversas empresas relacionadas con servicios petroleros, gasolineras, construcción e inmobiliarias en el sureste del país.

Entre ellas destaca Petroservicios Integrales México, compañía dedicada a prestar servicios para la industria petrolera y que ha obtenido contratos con Petróleos Mexicanos por más de 100 millones de dólares para trabajos relacionados con exploración y perforación.

Además, reportes señalan que el empresario aparece como socio en al menos 17 empresas vinculadas a diferentes rubros industriales y energéticos.

¿Cuánto habría pagado por la presentación de Belinda?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la contratación de artistas para amenizar la fiesta. Aunque no se ha revelado la cifra exacta pagada por cada presentación, estimaciones del sector del entretenimiento señalan que:

• Belinda podría cobrar hasta 500 mil dólares (más de 8 millones de pesos) por un show privado.

• J Balvin tendría una tarifa estimada de 500 mil a 749 mil dólares.

• Xavi podría cobrar entre 150 mil y 299 mil dólares por presentación.

Estas cifras son aproximaciones basadas en tarifas internacionales para eventos privados, por lo que no se ha confirmado cuánto se pagó realmente en el evento.

Una fiesta viral llena de lujo

La fiesta también incluyó una temática inspirada en Nueva York, escenarios elaborados, producción musical en vivo y la presencia de varios influencers, lo que provocó que el evento se viralizara rápidamente en redes sociales.