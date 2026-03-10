Aureliano Hernández, nuevo auditor superior de la Federación; “mi compromiso es con la honestidad”, dice

CDMX — Por mayoría calificada, el pleno de la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández como nuevo auditor superior de la Federación por un periodo de ocho años. Tras su nombramiento, aseguró que su compromiso sólo es con la honestidad.

“No vengo a cumplir con nadie. Mi compromiso es con la honestidad y con esta soberanía que me eligió”, dijo el nuevo titular de la ASF.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el pevemista Javier Herrera Burunda, aseguró que la terna que se presenta al pleno de la Cámara de Diputados para elegir al sustituto de David Colmenares Páramo, se caracteriza por su “honorabilidad, y se trata de una elección de Estados y soberana”.

Al fundamentar el dictamen, el legislador aseguró que las tres personas que integran la terna, Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, fueron electos tras un proceso de 21 días, y de una lista de 92 aspirantes, entre ellos el propio Colmenares Páramo.

Herrera Burunda aseveró que “fiscalizar no sólo es revisar cifras, si no que hoy fiscalizar se trata de medir resultados y que el Estado mexicano actúe con transparencia. Dedicamos largas horas para construir un proceso serio, pero sobre todo con criterios técnicos, y sin sesgos políticos. Con la ANUIES dimos valor académico, pero sobre todo revisamos su experiencia en el servicio público”, dijo el diputado.

Señaló que los tres tienen experiencia, se caracterizan por su imparcialidad y rigor metodológico, entre otros.

Después de que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llevaran a cabo las etapas de recepción de solicitudes y documentación, revisión y análisis de los expedientes, así como la realización de entrevistas a las personas aspirantes que participaron en el procedimiento de designación, se propuso la siguiente terna para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación:

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Es un economista (con grado de maestría y licenciatura en la materia) con raíces familiares en Xalapa, Veracruz. Cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato di Tella. Actualmente es doctorante en Historia Universal.

Lleva más de 20 años en el servicio público, donde se ha dedicado a la administración, control y fiscalización de los recursos públicos.

Se ha desarrollado principalmente dentro de la Auditoría Superior de la Federación, institución a la que ingresó en 2018. Su carrera reciente destaca por los siguientes

Cargos y momentos clave:

• Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”: Ocupó este cargo directivo en la ASF, siendo subordinado de Emilio Barriga Delgado en dicha área.

• Auditor Especial del Gasto Federalizado: El 17 de octubre de 2025 fue designado en este cargo por el Auditor Superior, David Colmenares Páramo.

Al asumir esta posición, en sustitución de Emilio Barriga, se convirtió en el responsable de un área clave encargada de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales ejercen los recursos transferidos por el gobierno federal.