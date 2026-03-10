Avanza en comisiones de San Lázaro la reforma electoral

En el pleno de la Cámara de Diputados se debate este míércoles la Reforma Electoral, de la que se pronostica topara con pared (Graciela López/Cuartoscuro)

Reforma electoral — Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados debaten la iniciativa de Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde la mayoría simple de los legisladores de Morena es suficiente para que avance, lo cual es inminente, pero en el debate ante el Pleno este miércoles el panorama se estima desolador y descalabro para el partido guinda.

La sesión comenzó pasadas las 18:00 horas para debatir el proyecto de reforma electoral como tema central donde se procedió a su lectura, para su posterior discusión y su inminente aprobación.

La iniciativa circuló entre los legisladores desde el pasado viernes para su análisis y en éste no se presentan cambios.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, destacó que el escenario está dado para subir el dictamen al Pleno este mismo miércoles, toda vez que este martes se superará el primer obstáculo, ya que Morena cuenta con la mayoría absoluta, de la mitad más uno necesaria para que el proyecto avance.

Sin embargo, cuando la iniciativa se presente este miércoles ante el Pleno en San Lázaro la realidad numérica se pronostica será diferente, ya que la reforma electoral no cuenta con el apoyo necesario, ya que los legisladores del partido guinda no cuenta con la mayoría calificada de 334 votos de 500 requerida para una reforma constitucional, y es que sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), mantienen su posición de no apoyar esta propuesta.

Previo a la sesión de este martes, el coordinador de los Diputados de los guindas, Ricardo Monreal, dijo que es difícil que los aliados cambien de opinión y decidan acompañar la iniciativa de la Presidenta. “Nadie tiene por qué sentirse engañado, ellos ya expresaron su posición frente a este documento hace dos semanas” y al parecer nada les hará cambiar, admitió Ricardo.

La Crónica de Hoy 2026