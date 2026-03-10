Avanza en Senado reforma para terminar con “pensiones doradas”; “solo es un corcho para la fuga de recursos”

Sesión del Senado (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Pensiones de lujo — Por unanimdad, las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen que busca terminar con las “pensiones doradas” para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos de CFE, Pemex, la extinta Luz y Fuerza entre otras dependencias que obtienen algunos de ellos hasta un millón de pesos mensuales.

Sin embargo esta reforma no contempla los haberes de retiro y pensiones de ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y militares.

“Actualmente 9 mil 457 personas reciben entre cien mil a un millón de pesos, de ellos 3 mil 404 tienen una jubilación superior al sueldo neto que percibe la presidenta de México”, explicó la senadora del PVEM, Juanita Guerra

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado y será discutido este miércoles por el pleno donde se espera sea aprobado.

En ese sentido, el senador del PT, Alejandro González Yánez acusó que “estas pensiones doradas que se auto dieron vinieron a desfalcar, desfalcan las arcas del estado mexicano en perjuicio del presupuesto nacional”.

La oposición votó a favor, pero evidenció errores de la iniciativa como el fijar el tope máximo de una pensión al 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal.

“Esto significa que si mañana el presidente pues decide aumentarse como bien lo comentaban, obviamente aumentarán las pensiones, las pensiones no pueden depender de decisiones políticas circunstanciadas”, alertó el senador del PAN, José Máximo García López

Acción Nacional exigió modificar el dictamen para tasar las pensiones con base en la Unidad de Medida y Actualización UMA

“El ISSSTE tiene topadas las pensiones en umas, 10 umas, son 35 mil pesos, el IMSS las tiene topadas en umas, 25 umas, un poquito más de 85 mil pesos, si la queremos topar a 70 mil pesos lo que hay que hacer es toparla a 20 umas”, recalcó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés

¿AHORRO?

Se criticó el ahorro de 5 mil millones de pesos anuales que traerá esta reforma, pues sólo aplicará a los trabajadores de la administración pública descentralizada; es decir a Petróleos Mexicanos; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

“Se dice que se pretende ahorrar 5 mil millones de pesos al año, el gobierno trata de ponerle un corcho a una fuga del tamaño de un río”, expresó la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria

Con 16 días que dejáramos de perder en Pemex –agregó--juntamos 5 mil millones de pesos, así de simple.

Por último, se criticó el carácter propagandista de la reforma, pues la medida no resuelve el problema de la carga financiera del sistema de pensiones y la disparidad de las mismas.

“El INEGI nos informa que el monto promedio mensual de las pensiones en nuestro país es apenas 7 mil 92 pesos”, aseveró la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno

Este año la deuda futuro por pensiones alcanzará los 11.4 billones de pesos, de este monto, 6 mil 297 millones corresponden al pago de exfuncionarios que reciben pensiones doradas.

Las pensiones millonarias se distribuyen así: 3 mil 500 a Luz y Fuerza del Centro, 2 mil 199 a Comisión Federal de Electricidad, 544 de Pemex, 22 de Bancomext, 19 de Banobras y 9 de Nacional Financiera.

La Crónica de Hoy 2026