Cierran embajada mexicana en Irán; continuarán sus labores desde Azerbaiyán

Embajada de México en Irán (@EmbaMexIrn/x)

La Embajada de México en Irán cerró sus puertas oficialmente este martes debido al conflicto que existe actualmente en la región, no obstante, operará de forma remota desde Azerbaiyán.

En un breve mensaje en su cuenta de X, la Embajada anunció esta decisión: “Debido a la situación que prevalece en el país, la Embajada permanecerá cerrada y operará temporalmente de manera remota”, destacó.

Asimismo, indicó que la Sección Consular seguirá pendiente de la asistencia y protección a mexicanos.

SRE informa de la evacuación de más connacionales

Por su parte, en su cuenta de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la evacuación de 1,009 mexicanos que se encontraban atrapados en Medio Oriente, mientras la situación entre Estados Unidos e Israel contra Irán continúa en aumento.

“La SRE informa que las acciones consulares de nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,009 connacionales desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar. No se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún mexicano”, enfatizó la dependencia en un comunicado.

Igualmente, anunciaron que la embajada iraní continúa con sus funciones desde Azerbaiyán.

En cuanto a la situación en Líbano, la SRE recomienda permanecer en lugares seguros, seguir las indicaciones de las autoridades locales y extremar medidas de precaución.

“Mientras permanezca el espacio aéreo abierto en países de la región, se les conmina a contactar directamente a la aerolínea o agencia de viajes, para aquellas personas con reservaciones. No es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto”, agregó.

Además, manifestó que las embajadas de México en la región permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular.