Correos de México y Mexicana amplían rutas aéreas para agilizar entregas

Correos México anunció este martes la colaboración con Mexicana de Aviación, la cual consiste en expandir las rutas aéreas en Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Mérida, para agilizar los tiempos de entrega y consolidar el servicio de correspondencia y paquetería a nivel nacional.

Cabe señalar que a inicios de este 2026 se realizaron pruebas hacia la ruta Estado de México–San José del Cabo, Baja California Sur, posteriormente en las otras tres ciudades y en dos semanas se iniciará la operación, con lo que se reducirán hasta 50 por ciento de tiempo en las entregas.

El convenio fue firmado por ambas instituciones, con el propósito de aprovechar la conectividad de la aerolínea y al mismo tiempo ayudan a modernizar la red logística de distribución nacional del Servicio Postal Mexicano.

Correos México considera que la integración de Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y Yucatán como nuevos destinos aéreos es fundamental, al tratarse de entidades con una intensa actividad productiva que exigen una logística más dinámica para el flujo de mercancías y documentos, debido al crecimiento económico de estas regiones.

Asimismo, la institución argumentó que anteriormente los tiempos de tránsito de la materia postal eran de tres días en promedio y se reducirán a solo 24 horas, debido a a la programación de un vuelo diario de Mexicana en su servicio de carga que garantiza el despacho inmediato de los envíos en su destino final para consolidar un servicio más eficiente y oportuno.

Correos México mencionó que la ruta aérea con Mexicana comenzó el año pasado en Tijuana y ha demostrado viabilidad operativa; pues desde febrero de 2025 a febrero de 2026 se ha enviado un total de 45 mil 594 piezas, cuyo peso ha superado los 302,126.63 kilogramos.

