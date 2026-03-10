Delegación mexicana participa en Reunión Trilateral sobre seguridad rumbo al Mundial de la FIFA 2026 en Washington

Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de los estados que albergarán el Mundial de fútbol en México, fueron parte de la la Reunión Trilateral sobre Cooperación en Seguridad de Grandes Eventos,celebrada en Washington D.C., organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En dos días de reuniones, se analizaron los marcos nacionales de seguridad, dentificaron desafíos comunes y se fortalecieron los mecanismos de intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas para la diplomacia deportiva, imagen país y la protección de grandes eventos internacionales, en presencia de expertos en grandes eventos deportivos y de las Naciones Unidas.

En la sesión inaugural, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, destacó que México está preparado y listo para recibir al mundo y destacó que el país avanza en la coordinación con sus socios de América del Norte para garantizar que este torneo se desarrolle en condiciones de seguridad y cooperación.

En la reunión participaron, además de Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, Alfonso Zegbe, jefe de la Unidad de Coordinación Intersectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores; coronel Rubén Arana, jefe del Grupo Operativo del Centro Coordinador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la Secretaría de la Defensa Nacional; funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Pamela Reducindo, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Comisario Jorge Sergio Ron Cárdenas, director general del Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León.