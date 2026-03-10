Dispuesto PT a asumir costo por voto en contra de reforma electoral de Sheinbaum

Partido del Trabajo “Nosotros hemos asumido distintos costos políticos… lo hemos hecho con profunda responsabilidad y orgullo. Esta no será la excepción”, sostuvo la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos.

El Partido del Trabajo está dispuesto a asumir el costo político de votar en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó que no será la única ocasión en que discrepen dentro de la coalición gobernante.

La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos, recalcó que su partido ha tomado decisiones difíciles a lo largo de su historia política y que esta no será la excepción si al final su bancada decide rechazar la iniciativa.

“Nosotros hemos asumido distintos costos políticos… lo hemos hecho con profunda responsabilidad y con orgullo también. Esta no será la excepción”, sostuvo

Bañuelos agregó que las diferencias con Morena o con el gobierno federal pueden presentarse de nueva cuenta pues recalcó que no será la primera ni la última vez que discrepen en algún tema aunque aseguró que siempre se expresarán con respeto y argumentos.

“No es ni la primera ni será, tal vez, la última vez en que no tengamos puntos de coincidencia”, afirmó.

¿Ruptura?

La senadora insistió en que el desacuerdo sobre la reforma electoral no implica una ruptura con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación ni con el gobierno federal.

Recordó que el PT ha acompañado al movimiento desde antes de la creación de Morena y ha respaldado las reformas impulsadas desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por encima de cualquier reforma, por trascendente que esta sea, está privilegiar la unidad de nuestro movimiento y fortalecer el gobierno de nuestra presidenta”, aseveró

Bañuelos coincidió con la presidenta Sheinbaum de que la decisión final corresponde al Poder Legislativo y el futuro de la iniciativa se definirá primero en la Cámara de Diputados, donde el dictamen será discutido en comisiones y posteriormente en el pleno.

“Tiene razón, la decisión ahora corresponde a la Cámara de Diputados”, dijo.

Recordó las declaraciones del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien reconoció que existe la posibilidad de que la reforma no obtenga los votos suficientes en esa cámara, lo que impediría que llegue al Senado como cámara revisora.

Hay diferencias: PVEM

Por su parte, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que su partido seguirá respaldando a la presidenta Sheinbaum, aunque reconoció que existen diferencias en algunos aspectos de la reforma.

Explicó que el PVEM coincide con la mayor parte de la iniciativa, pero ha planteado ajustes en temas como el mecanismo para elegir a los diputados de representación proporcional y la reducción del financiamiento a los partidos.

“Coincidimos en el 90 o 95 por ciento de la propuesta; donde hemos tenido planteamientos distintos es en los cómos”, indicó.

Velasco sostuvo que la decisión final sobre el sentido del voto recaerá en los diputados de su partido, quienes definirán su postura durante la discusión del dictamen.