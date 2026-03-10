Durante la administración de Sheinbaum se han detenido a más de 46 mil personas por delitos de alto impacto

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, que gracias al fortalecimiento y uso más eficientes de inteligencia y de capacidades de investigación, las instituciones del Gabinete de Seguridad, han logrado una serie de detenciones y aseguramientos importantes para la presenta administración.

En acciones coordinadas de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Secretaría de MArina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, y Centro Nacional de Investigación, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero del presente año, se han logrado 46 mil 400 detenidos por delitos de alto impacto.

Igualmente, se han asegurado 24 mil armas de fuego, 346 toneladas de droga, el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, acciones que se traducen en la disminución de la violencia.

En seguimiento a los trabajos de investigación para desarticular organizaciones criminales que generan la violencia, el Gabinete de Seguridad, se llevó a cabo la operación Bacanora una investigación iniciada por la Guardia Nacional mediante la cual se ejecutaron 12 órdenes de cateo en un operación conjunta con el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como resultado de la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, a traves de reportes al 089, se han atendido 161 mil 112 llamadas por extorsión .

Como resultado, se obtuvo un 88.7 por ciento de extorsiones no consumadas, 11.3% extorsiones consumadas, y la apertura de 5 mil 888 carpetas de investigación iniciadas por fiscalías por este delito.