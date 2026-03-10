Fonacot firma convenios de difusión a beneficiarios

Convenio Crédito Fonacot

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmó un convenio de difusión con la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos (FNAMCP), a fin de dar seguimiento a la estrategia implementada para beneficiar a cada vez más trabajadoras y trabajadores formales del país con créditos en mejores condiciones.

El acuerdo promoverá y difundirá los beneficios del crédito Fonacot entre los agremiados y asociados de la FNAMCP, así como incentivar entre las empresas agremiadas a que cumplan con su obligación legal de afiliarse al instituto.

“El Crédito Fonacot tiene una misión: dar un impulso financiero a bajo costo a quienes más lo necesitan. Este acuerdo nos ayuda a que las y los trabajadores sepan que los financiamientos que ofrecemos son su derecho y pueden acceder a este de forma fácil y segura”, declaró el el coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera.

Asimismo, el presidente del Consejo Directivo Nacional de la FNAMCP, Gerardo Martínez Chávez, informó que la intención de la firma del convenio es continuar y dar a conocer aún más las ventajas financieras que otorga Fonacot.

Por último, Gazca Herrera destacó que el organismo financiero tiene disponibles como medios de contacto el portal de internet www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así como las siguientes redes sociales: Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (Twitter).

La Crónica de Hoy 2026