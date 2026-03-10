Futbol, una pasión de mellizas que las llevó al torneo IMSS Mundialito Futsal Femenil sub21

Pasión femenil por el futbol María Fernanda y Mariana Renata, dos jóvenes mellizas amantes del futbol, pasión compartida que las llevó a participar y llegar al torneo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mundialito Futsal Femenil 21

Una pasión que se ha convertido en la unión familiar y el impulso por alcanzar un sueño. El amor por el futbol que viven las mellizas María Fernanda y Mariana Renata Hernández Espinoza, las ha llevado a participar en el torneo IMSS Mundialito Futsal Femenil sub21.

En entrevista con Crónica, María Fernanda y Mariana Renata externan el enorme orgullo de saber que ambas llevarán el nombre de Morelia, al Mundialito IMSS, y su sueño más grande es ganar ese torneo.

Las jóvenes futbolistas de 21 años, ambas estudiantes de la licenciatura de Educación Física, en la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) en Morelia, Michoacán, aprendieron en casa que no hay límites para hacer lo que tanto les gusta y el ejemplo a seguir en este deporte ha sido su hermano, quien formó parte de las fuerzas básicas del Morelia, ahora el momento de brillar para las mellizas ha llegado.

Hermanas mellizas amantes del futbol Mariana Renata (izq) y María Fernanda (der) con orgullo llevarán en alto la representación de Morelia, Michoacán, en el Mundialito del IMSS

Un enorme triunfo

El pasado 9 de marzo, María Fernanda y Mariana Renata junto con su equipo compitieron en semifinal y final del Mundialito IMSS, y resultaron ganadoras para su próxima participación en las regionales que se llevarán a cabo del 24 al 28 de este mismo mes en el Centro Vacacional Oaxtepec del Seguro Social.

Con este resultado seguramente toda la familia se alistará para viajar al gran encuentro, porque, resalta la joven deportista “tal vez nos acompañe toda la familia, porque somos muy unidos y siempre nos han apoyado”.

Mariana Renata comparte que cuando se enteró del mini mundialito “me emocioné mucho, porque es una oportunidad de competir, de convivir y de demostrar el esfuerzo que ponemos en cada entrenamiento”.

Señala que sus papás siempre las han apoyado en todo, lo que les permitió comenzar a jugar en instalaciones del IMSS en Morelia, aunque al principio, ante la falta de equipos femeniles, participaban en torneos del Seguro Social en encuentros contra equipos de varoniles.

Sin embargo, enfrentarse contra equipos varoniles nunca ha hizo sentirse mal, ni excluida, porque el maestro, señala, la tomaba mucho en cuenta. Ahora es mucho mejor ya hay más equipos femeniles y eso me emociona mucho.

En año y medio termina la carrera y le gustaría impulsar a más niñas a superarse, como siempre le ha dicho entrenadora la entregadora a todo el equipo “nadie es mejor que todas juntas”.

Familia deportista

María Fernanda, comparte que el deporte siempre ha estado siempre en su familia: su hermano estuvo en Fuerzas Básicas del Morelia, su mamá practicó futbol en la secundaria y en la Normal y en su momento también su papá, y ahora los sobrinos han comenzado a practicarlo.

Recuerda que en el IMSS, con su maestra Martha, “al principio era tedioso, porque había mucha técnica, eso me enfadaba mucho, pero ahora lo agradezco.... Tuve un buen avance y gracias a eso ahora puedo jugar mucho mejor”.

Enfrentamientos contra equipos varoniles, lejos de vencerlas las fortaleció “aunque nos metían unas golizas”, pero jamás se dieron por vencidas. Hoy la constancia las llevó a participar en un torneo representando a Michoacán, y resultaron medallistas olímpicas del IMSS.

Mariana Renata Mariana Renata comparte que cuando concluya la licenciatura en educación física, le gustaría seguir impulsando a que más niñas se animen a jugar futbol

Conexión de gemelas

María Fernanda enfatiza cómo el futbol ha creado un vínculo muy especial con su hermana, y aunque reconoce que llegan a tener algunas discusiones en casa, pero en la cancha han conectado de manera especial en la cancha “con ella siento esa conexión especial como con nadie más”.

Constantemente nos motivamos y si una se quiere rendir, la otra le echa porras para seguir adelante, “siento que sin el apoyo de ella yo no hubiera llegado hasta este momento, creo que ya hubiera dejado el futbol”.

Futbol, más que una pasión

Para las jóvenes futbolistas el futbol es más que un deporte y buena condición física: las ha ayudado en lo emocional, les ha regalado una familia por elección, porque más que un equipo, ven a sus colegas como una familia, siempre con la convicción de que ese deporte “es de equipo, ninguna es mejor que todas juntas”.

María Fernanda admite que las mellizas no eran muy sociables en la escuela ni tenían muchos amigos fuera del salón, pero con el futbol todo cambio “hicimos amigas... personas que no nos topábamos, ahora nos encontramos en los pasillos y nos saludamos”.

Conscientes de que todo esfuerzo al final siempre habrá una recompensa, recomendaron a las niñas que deseen jugar futbol que lo hagan, que persigan sus sueños y siempre con la convicción de dar lo mejor de sí mismas, “no te rindas, no te desmotives, van a haber buenos y malos momentos, eso siempre en la vida es así. El éxito cuesta un poco más, pero nunca te rindas.