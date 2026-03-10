Mario Delgado acuerdo entre instituciones permitirá libre tránsito educativo y trayectorias continuas

SEP En el marco de la conmemoración de los 35 años del CECyTE, el secretario de Educación, Mario Delgado reiteró la política del actual gobierno para asegurar el acceso, permanencia y brindar oportunidades reales para toda una generación de estudiantes

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo reiteró la política del actual gobierno para asegurar el acceso, permanencia y brindar oportunidades reales para toda una generación de estudiantes.

En el marco de la conmemoración de los 35 años del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Delgado Carrillo destacó la acreditación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) como entidad certificadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Asimismo, enfatizó la firma de un convenio de libre tránsito académico entre la DGETI, los CECyTE y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), lo cual permitirá garantizar trayectorias educativas continuas para las y los estudiantes.

En este mismo senido, recordó que con la plataforma “Mi derecho, mi lugar” , las y los jóvenes pueden elegir su preparatoria, ya que en el ciclo escolar pasado, el 97% de los aspirantes quedó en una de sus tres primeras opciones, frente al 47% que lograba ese resultado con el examen de COMIPEMS, el cual ponía a competir a los estudiantes por un espacio en lugar de garantizar el derecho a la educación.

Asimismo, a través de la Beca universal Benito Juárez, se busca fomentar la permanencia escolar, con lo que en la actualidad se benefician a casi 4.3 millones de estudiantes, apoyo decisivo durante la pandemia, ya que permitió recuperar los niveles de matrícula en apenas un año y medio, evitando que se perdiera una generación completa de jóvenes fuera del sistema educativo.

Aunado a todo lo anterior, abundó el secretario Delgado Carrillo, para ampliar la cobertura en el nivel bachillerato en la presente administración se crearon 44 mil nuevos espacios educativos en bachillerato el año pasado, especialmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, León y Cancún, ya que garantizar el acceso a la educación también forma parte de la estrategia para la pacificación del país.

A través del sistema de bachilleratos “Margarita Maza”, modelo renovado de telebachillerato que ofrecerá espacios atractivos, formación académica flexible y oportunidades para concluir la secundaria o cursar la preparatoria, que busca reincorporar a más jóvenes de entre 15 y 17 años que hoy no están en la escuela.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, subrayó que el Bachillerato Nacional impulsa una formación integral que articula ciencia, tecnología, humanidades y formación socioemocional.

Explicó que actualmente estudiantes de subsistemas como CECyTE, DGETI, CBTis y Conalep cursan asignaturas como conciencia histórica, filosofía y arte, además de su formación técnica, con el propósito de formar personas libres, críticas y con capacidad de innovación.