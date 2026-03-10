México pide que decisiones comerciales en el T-MEC se basen en ciencia y tecnología: Berdegué

T- MEC

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, ayer aseguró que México debe enfrentar la siguiente revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC) con la exigencia de que las decisiones que impactan el comercio agroalimentario se basen en evidencia científica y tecnológica, ante lo que consideró medidas injustificadas por parte de Washington contra productos mexicanos.

Durante la presentación de los resultados de las consultas rumbo a la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica, Berdegué señaló que el balance del tratado para el sector agroalimentario ha sido positivo. También indicó que la integración regional ha beneficiado no solo a los productores primarios y secundarios, sino también a miles de pequeñas y medianas empresas de servicios, además de consumidores de los tres países.

Sin embargo, Berdegué advirtió que uno de los temas centrales que México deberá enfatizar en la revisión formal del acuerdo, que inicia la próxima semana, es la necesidad de que el gobierno estadounidense respete el principio de que las decisiones que afectan al comercio, aunque no sean medidas comerciales directas deben sustentarse en criterios científicos.

Como ejemplo, el funcionario mencionó la cuota compensatoria aplicada al jitomate mexicano por presunto “dumping” (competencia desleal), acusación que, aseguró, no tiene sustento en las normas del comercio internacional.

El secretario también denunció lo que calificó como una “violación evidente” del protocolo firmado con Estados Unidos en diciembre de 2024 para el manejo del gusano barrenador. Explicó que dicho acuerdo establecía, conforme a normas técnicas internacionales, los mecanismos para mantener la exportación de ganado aun con la presencia de la plaga, pero sostuvo que actualmente ese compromiso no se está respetando.

Asimismo, el titular de Agricultura alertó sobre la posible imposición de una cuota compensatoria a la fresa mexicana y criticó el aumento de subsidios directos en Estados Unidos, los cuales reveló que estas acciones generan distorsiones en el comercio. Según detalló, en los últimos meses se han destinado alrededor de 12 mil millones de dólares a apoyos para granos y oleaginosas.

Berdegué también reconoció retos internos para México. Señaló que es necesaria la ampliación de oportunidades para pequeñas y medianas empresas del sur y sureste del país, especialmente hacia la costa este estadounidense, donde la presencia mexicana es menor, así como hacia Canadá.

Además, el funcionario subrayó la necesidad de fortalecer la infraestructura, aumentar el valor agregado de las exportaciones, por ejemplo en productos cárnicos y mejorar las condiciones laborales en sectores agroexportadores para garantizar que los jornaleros tengan acceso a seguridad social.

Pese a las tensiones comerciales, Berdegué aseguró que México acudirá a la revisión del T-MEC con el objetivo de profundizar la integración agroalimentaria de la región, al considerar que el acuerdo sigue siendo ampliamente favorable para los intereses nacionales.

Con información de EFE

