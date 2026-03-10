No necesitábamos ser invitados porque ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum MEX6830. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO),10/03/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este martes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum afirmó que su Gobierno buscará la eliminación de aranceles al acero, aluminio y vehículos durante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que comenzará la próxima semana, al considerar que estas tarifas afectan el comercio dentro de la región. EFE/Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

El sábado de la semana pasada, el presidente Estados Unidos Donald Trump, convoco a los lideres de los países latinoamericanos a una reunión en la cual dio inicio a la iniciativa “Escudo de las Américas”, con la que se compromete a combatir a los cárteles de la droga. Entre los asistentes se encontraban los mandatario de derecha Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salavador, pero fue evidente la ausencia de los lideres de Brasil, México y Colombia.

El día de hoy, en “La Mañanera del Pueblo”, se le preguntó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su opinión ante la decisión de Trump por inclinarse a crear su cumbre con países de América Latina que tienen gobiernos de derecha.

“Lo que yo he comentado desde que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos. Desde que llegó el presidente Trump, establecimos un grupo de trabajo el 7 de febrero del 2025. Y ya apartir e ahí, después vino Marco Rubió que fue cuando ya se cerró el entendimiento con Estados Unidos, en el marco de nuestra soberbia, de la protección de nuestro territorio”, explicó Sheinbaum.

Todo ese trabajo anteriormente mencionado se sigue haciendo; cada mes ese grupo de trabajo se reúne para darle seguimiento a los temas relacionados a la seguridad. De esta manera ven la relación permanente que se tiene con el departamento de Estado, con el comando norte, con las distintas instituciones de seguridad de Estados Unidos.

Los resultados han arrojado la disminución del tráfico del fentanilo de México a Estados Unidos, lo cual se puede ver en los datos ya presentados.

Para concluir la pregunta, la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó en que no le preocupaba que México no haya sido invitado a la reunión convocada por el presidente Donald Trump.

“No fuimos invitados, pero no necesitábamos ser invitados porque nosotros ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos”.