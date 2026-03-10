Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: no habrá pago tres días en el calendario de marzo 2026

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 tendrá una pausa de tres días consecutivos debido al fin de semana largo por el puente de marzo.

De acuerdo con reportes sobre el calendario de dispersión, no habrá depósitos el sábado, domingo y lunes del puente, por lo que los pagos se retomarán hasta el siguiente día hábil.

¿Qué días no habrá pago de la Pensión Bienestar?

Durante marzo de 2026, los depósitos del programa se detendrán en las siguientes fechas:

Sábado 14 de marzo

Domingo 15 de marzo

Lunes 16 de marzo (día feriado por el natalicio de Benito Juárez)

La suspensión se debe a que el Banco del Bienestar y otras instituciones financieras no realizan operaciones durante fines de semana ni en días festivos oficiales.

¿Cómo se realizan los pagos de la Pensión Bienestar?

Los depósitos se realizan de forma escalonada según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, con el fin de evitar saturación en sucursales bancarias y cajeros automáticos.

En el caso de los adultos mayores, el apoyo económico corresponde a 6,400 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo se reanudan los depósitos?

Tras el puente de marzo, los pagos continuarán el martes 17 de marzo, siguiendo el orden del calendario por apellidos hasta concluir la dispersión del bimestre.

Las autoridades han recordado que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el monto permanece seguro en la cuenta bancaria del beneficiario.