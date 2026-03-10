Que nadie pidió reforma electoral, 80 por ciento del pueblo la respalda, dicen diputados de Morena

CDMX — Diputadas y diputados de Morena aseguraron 80 por ciento del pueblo respalda la iniciativa de reforma electoral, ante los cuestionamientos de que quién pidió la reforma electoral, y manifestaron su absoluto respaldo a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y anunciaron que la defenderán en el debate que se dará esta tarde en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral.

Rafaela Vianey García Romero dijo que quienes afirman que nadie pidió esta reforma electoral desconocen las demandas de la ciudadanía, ya que recientes encuestas reflejan que el 80 por ciento del pueblo de México apoya la iniciativa presidencial.

“El 80 por ciento del pueblo de México está a favor de eliminar el nepotismo, el 83 por ciento aprueba prohibir las cuentas falsas o los bots en campañas electorales, el 85 por ciento del pueblo de México pidió que se disminuyera el salario para los altos funcionarios del INE, el 87 por ciento solicitó mayor fiscalización de los recursos que ingresan en las campañas electorales y el 83 por ciento quiere que sus diputados plurinominales salgan a hacer campaña”, subrayó.

Los legisladores hicieron un llamado al PT y al PVEM a que acompañen esta reforma en donde, de entrada, la Presidenta ha cumplido y no le ha quedado mal al 80 por ciento de los ciudadanos que demanda estas modificaciones.

La diputada afromexicana Rosa María Castro Salinas celebró que la reforma electoral obligue a los partidos políticos a tener entre sus candidatos a cargos de elección popular a personas de grupos históricamente vulnerables, es decir, acciones afirmativas.

“Por primera vez tenemos la oportunidad de participar en un estado de igualdad, sin discriminación, sin exclusión y garantizando que la representación sea legítima y vinculante con nuestros representados. Por lo tanto, tenemos que votarla a favor, porque pone los grupos subrepresentados históricamente en el rango constitucional”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez reiteró la determinación de Morena de respaldar totalmente la reforma en materia electoral que planteó la titular del Ejecutivo Federal.

“Esta reforma plantea un sistema electoral más democrático, más eficiente y más austero, en bienestar de las y los mexicanos”.

Expuso que, por un lado, se busca tener mayor representatividad y que sea la gente la que decida y elija a sus representantes, así como la disminución de los recursos asignados a los partidos políticos y se destinen más a las personas que más lo necesitan.

“Por eso, que no quepa la menor duda, que se escuche claro, que se escuche fuerte y que se escuche lejos: Morena está con la reforma electoral que plantea la Presidenta de la República, porque garantiza más democracia, más representatividad, más eficiencia y más austeridad”, manifestó.