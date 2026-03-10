Quedó lista la terna para nuevo titular de la ASF

El aún titular de la ASF, David Colmenares, quedó fuera y no podrá buscar la reelección

Auditoría Superior de la Federación — La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación informó este martes que la terna para elegir al nuevo titular para el periodo 2026-2034 que lista con Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafan y Luis Miguel Martínez Anzures. El actual auditor superior, David Colmenares quedó fuera.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de 37 votos a favor y subirá al pleno en la sesión de este martes en San Lázaro.

ASPIRANTES

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Aureliano Hernández, el aspirante mejor evaluado es cercano al auditor David Colmenares y fue nombrado por él como auditor especial en gasto federalizado, cargo que ocupa desde octubre de 2025.

Elizabeth Barba Villafan

Elizabeth Barba es contadora y abogada. Trabajó en la entonces Procuraduría General de la República y también buscó ser consejera electoral del INE en procesos anteriores.

Luis Miguel Martínez Anzures

El tercer puesto es Luis Miguel Martínez Anzures, titular del Instituto Nacional de Administración Pública, quien ha desempeñado cargos como contralor de la extinta PGR y ha sido coordinador general de la Contaduría Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

