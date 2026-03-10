Reducción de homicidios fue posible por fortalecimiento en inteligencia e investigación: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los 17 meses que van del gobierno de la Presidenta Claudia Sheimbaum, los homicidios dolosos han presentado una disminución del 44 por ciento.

Esta tendencia, señaló la mandataria nacional, no es una casualidad, sino que es resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad y del fortalecimiento que su administración ha dado a los ejes de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según cifras obtenidas de las 32 fiscalías estatales de la República, se obtuvo un promedio con tendencia a la baja respecto a los homicidios dolosos en todo el país a partir de septiembre de 2024, cuando se presentaba un 86.9 por ciento de homicidios diarios antes del inicio de la actual administración, a febrero de 2026, con una prevalencia del 48.8 por ciento.

Según estos datos, en el periodo presentado, se registró una reducción violenta de 38 homicidios diarios.

Se informó que más de la mitad de los homicidios que se registraron en el país el pasado mes de febrero, que fue el febrero con menor número de homicidios dolosos en 11 años, se concentran en 8 entidades federativas: Guanajuato con 128, Sinaloa con 108, Chihuahua con 102, Baja California con 99, Morelos con 82, Veracruz con 77, Estado de México con 73, y Oaxaca con 72.

También, se presentó la comparación de disminución del promedio diario de homicidios por mes entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 por estado, donde Guanajuato registró una disminución del 64 por ciento, el Estado de México del 61 por ciento, Jalisco 58 por ciento, Guerrero 72 por ciento, Nuevo León 68 por ciento, Sonora 55 por ciento, Sinaloa 44 por ciento aunque se registró un pico en junio de 2025 por la pugna entre los carteles locales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Galo Cañas Rodríguez)

Estrategia de atención a las causas

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodriguez, expuso los resultados de la iniciativa Atención a las Causas, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad por la cuál, se han realizado 312 mil visitas casa por casa donde se han identificado a jóvenes en situación de vulnerabilidad y se les ofrecieron los programas de Jóvenes Transformando México, con la finalidad de alejarlos de realizar actividades delictivas.

Con enfoque en ese mismo objetivo, la titular de la Segob, informó que se construirán, ampliarán y rehabilitarán 50 planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar. Aunado a esto, habrán nuevos tecnológicos, planteles nuevos y se edificarán 100 nuevos Centros de México Imparable, donde se ofrecerán actividades deportivas y culturales.

Como parte del programa Sí al desarme, sí a la paz, en colaboración con la Secretaría de la Defensa y de la Iglesia, del 1 de octubre a la fecha se han canjeado de forma anónima y voluntaria, 9 mil 201 armas de fuego: mil 365 armas cortas, 2 mil 68 armas largas, mil 158 granadas, 563 mil 681 cartuchos, 11 mil 914 cargadores, 15 cartuchos de dinamitas, 245 estopines, 85 mil 014 cápsulas detonantes o fulminantes. Además de 8 mil 697 cambios de juguetes bélicos por juguetes educativos para niños y niñas.