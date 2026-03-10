Se busca coalición, no por PRI, sino para salvar a México; “Morena sólo chinga al pueblo”: ‘Alito’ Moreno

CDMX — Alejandro ‘Alito’ Moreno, senador y líder nacional del PRI, insistió en que de cara a las elecciones de 2027 se necesita una gran coalición, no para salvar o hacer “crecer” la marca PRI, sino para salvar a México, porque “Morena sólo chinga al pueblo”, dijo.

Acompañado de su reducido número de diputados -no son ni 30- en San Lázaro, ‘Alito’ Moreno aseveró que en Morena están desesperados porque en 2030 va a perder.

“El tema de la República es el país, el tema es la responsabilidad con México y el PRI lo ha hecho, no una, varias veces. Nosotros no estamos viendo un cálculo electoral y un cálculo político para ver cómo crecemos la marca del PRI o nuestro partido a razón de destruir el sistema democrático. Hoy lo que tenemos que hacer es cuidar el sistema democrático y está acreditado en números que una coalición nos hace más competitivos y no es que el PRI, yo y quiero la coalición porque al PRI no le va a ir bien, no.

“Si no hay coalición, a quien no le va a ir bien es a México, entonces que asuma su responsabilidad cada partido político que no quiera defender a México para el PRI, primero es México antes que nuestro partido. Si para otros no lo es, ese es tema de ellos y por eso puse ejemplos y he dado a conocer ejemplos. En el 2021, compañeros, en la elección de diputados federales, PRI, PAN, PRD y MC juntos en nuestros votos, ese es un resultado del INE, sacamos en números cerrados 22.5 millones de votos, Morena y sus aliados sacaron 21, ya les ganamos la elección”, reiteró el priista.

Alejandro Moreno aseguró que, en la calle, todas las mediciones, más del 70 por ciento de la gente, les dice “júntense”, “únanse” y “gánenle” a Morena

Y advirtió que si no quieren construir, pues que le expliquen a sus alcaldes y a sus candidatos cuando no vayan con el PRI en coalición, cómo van a tener un resultado adverso en la mayor parte del país.

