Se implementa refuerzo al Plan Jóvenes Transformando México

Plan Jóvenes Transformando México

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que se reforzará el Eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la estrategia de Jóvenes Transformando México.

Declaró que se construirán, ampliarán y rehabilitarán planteles de bachillerato para lograr que 200 mil estudiantes tengan un lugar este año.

Además se edificarán 100 nuevos Centros de México Imparable, con actividades deportivas y culturales, Circuitos Nacionales de Festivales, ferias del empleo y emprendimiento, y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio. Además, 5 mil entrenadores profesionales entrenarán a 100 mil jóvenes en el país, con el programa Boxeando por la Paz.

“Realizamos 312 mil 048 visitas casa por casa en los territorios de paz, donde identificamos a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecemos los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México”, indicó.

La funcionaria federal comentó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Educación (SEP) y el Sistema Nacional DIF.

A nivel nacional se han brindado 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites, para beneficiar a más de 3 millones 564 mil personas.

En este sentido se han celebrado 485 Ferias de Paz y brindado más de 2 millones de atenciones, además, se han constituido 367 Comités de Paz, a través de los cuales se recuperaron 376 espacios públicos.

Sumándose al objetivo, la Comisión Nacional de Deporte realizó la Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, en la que participaron más de 52 mil 600 personas y arrancó la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias del DIF, que activó 97 Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares.

Por último, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica continúan con la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” donde la ciudadanía ha canjeado de forma anónima y voluntaria, 9 mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo, así como juguetes bélicos por juguetes educativos.