SEP: CONAFE certificará formación de más de 62 mil educadores que brindan servicios en zonas marginadas

Certificación educadores de Conafe La SEP informó que el CONAFE a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), certificará formación de más de 62 mil educadores que brindan servicios en zonas marginadas a través de un diplomado en línea que está por iniciar este mes y que contará con validez oficial de Educación Pública (Alfredo Mtz Rico)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), convocó a las más de 62 mil figuras educativas activas que brindan atención en alguno de los 59 mil servicios educativos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación del país y que cuenten con dos o más años de servicio continuo frente a grupo, a cursar el Diplomado “Desarrollo de habilidades para la conformación de Comunidades de Aprendizaje”.

Destacó que dicho diplomado -a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)-, que tendrá validez oficial de la SEP y sin costo, y está diseñado para que los educadores de alguna Comunidad de Aprendizaje del Conafe, y que han recibido formación continua para el desarrollo de su práctica pedagógica.

Los interesados podrán registrarse hasta el próximo 13 de marzo en la dirección https://forms.gle/vMgTi6DuJ5PgENX19.

El diplomado iniciará el próximo día 23 con el proceso de acompañamiento académico.

El curso será a distancia, a fin de llegar a las y los educadores en todo el país puedan participar desde cualquier lugar del país.

El acompañamiento que se ofrecerá estará enfocado en generar procesos de reflexión que contribuyan a la profesionalización de la práctica tutora, en el marco del Modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar.

Esta opción de formación continua tiene como objetivo reconocer y certificar el proceso permanente que ya viven las Figuras Educativas (FE) en los diferentes espacios de colegiado en los que participan activamente, así como la experiencia que adquieren en su práctica diaria.

Se considerará la experiencia de 180 horas de formación para Educadores Comunitarios (EC) y 200 horas para Educadores Comunitarios de Acompañamiento (ECA) y Educadores Comunitarios de Acompañamiento Regional (ECAR).

Dicho diplomado se sustenta en el Convenio General de Colaboración que en junio del 2022 suscribieron el CONAFE y la UnADM, con el propósito de contribuir a la profesionalización y formación continua de las Figuras Educativas del CONAFE, dentro de la oferta educativa de la UnADM.