Alito Moreno llama “payasos” a dirigencia de MC, pero les pide alianza rumbo al 2027.

Alejandro Moreno insiste a PAN y MC en aliarse con el PRI para enfrentar a Morena en el 2027 (Graciela López Herrera)

Ante el desinterés que ha generado su propuesta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno arremetió contra PAN y MC a quienes advirtió que sin una coalición total de la oposición rumbo al 2027 Morena ganará las elecciones y la Cámara de Diputados.

Moreno llamó a PAN y MC a dejar de lado las diferencias políticas y personales de cara al 2027, pero calificó a los dirigentes del partido naranja encabezado por Jorge Alvarez Maynez, de “borrachos” y “payasos”.

“A mí me gusta ser deportista, juego fútbol, juego paddle, golf, soy muy deportista, a los de MC les gusta ponerse una peda en un estadio de fútbol bueno pues eso es tema de ellos, ellos les gusta bailar, ponerse una nariz de payaso para que les den like en la redes sociales, y les den la medalla de oro a los payasos del año, bueno pues que se las den, yo soy un político serio”, fustigó

Alito Moreno, aseguró que para derrotar al partido en el gobierno sólo funciona sumar fuerzas como se evidenció este miércoles en la Cámara de Diputados donde con el voto de toda la oposición, incluida, PT y PVEM se logró frenar a Morena y su reforma electoral que denominó “Ley Maduro”.

“Ha quedado evidenciado que, si hacemos una gran coalición un gran frente opositor de todos, pues le ganamos a Morena”, insistió

Aquí lo único que funciona –agregó--es una coalición total, una coalición de todos, por eso este frente amplio opositor porque no es para salvar a ningún partido, es para salvar a México, para defender a México por eso lo estamos trabajando.

Ante el rechazo de PAN y MC a pactar una alianza con el PRI, Alito Moreno les recordó que Morena si va en coalición y por eso gana.

“¿Por qué Morena va en coalición?, Morena va en coalición porque sabe que es más competitivo y gana”, recordó

Alito criticó que esos partidos no quieran realizar una alianza con el PRI por el “desprestigio” que arrastra su nombre del dirigente nacional del tricolor.

Sin embargo aseguró que la alianza PAN—MC tampoco es garantía de triunfo y recordó las cifras del 2018 cuando abanderaron al panista Ricardo Anata y perdieron contra Morena y Andrés Manuel López Obrador.

“La coalición que funciona es PAN y MC,,, uta, ¿no se acuerdan del 18, la madriza que les dieron el 18 juntos PAN, MC y PRD?”, cuestionó