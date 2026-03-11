Colabora Secretaría de Salud con BIRMEX y Pfizer

La Secretaría de Salud firmó un Memorando de Entendimiento con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) y Pfizer, S.A. de C.V. para impulsar la colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en el acceso, producción y desarrollo de tecnologías de ARN mensajero (ARNm).

El Memorando fue suscrito por el secretario de Salud, David Kershenobich; el director General de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; así como por el presidente y director General de Pfizer, S.A. de C.V., Juan Luis Morell Villarias.

Este acuerdo se enmarca en los objetivos del Plan México al impulsar el desarrollo de capacidades nacionales para la producción de vacunas lo que permitirá fortalecer la soberanía sanitaria del país, así lo señaló Kershenobich.

“México debe fortalecer sus capacidades para producir y manejar vacunas. La pandemia nos enseñó que contar con capacidades tecnológicas propias es fundamental para proteger la salud de nuestra población”, señaló el secretario de Salud durante la firma del Memorando.