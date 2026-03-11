Decomisan 98 máquinas tragamonedas ilegales en Lázaro Cárdenas tras operativos de la Fiscalía de Michoacán

Operativo en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 98 máquinas tragamonedas que funcionaban sin autorización federal durante una serie de 12 cateos realizados en el municipio de Lázaro Cárdenas. Las acciones forman parte de una investigación vinculada con delitos contra la salud y presuntos esquemas de extorsión en la región.

El operativo se desarrolló en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, quienes brindaron apoyo para ejecutar las órdenes judiciales emitidas por un juez.

Las autoridades estatales identificaron diversos establecimientos comerciales donde se encontraban instalados estos dispositivos, los cuales operaban al margen de la regulación federal.

Cateos en colonias y zonas comerciales de Lázaro Cárdenas

Las diligencias se concentraron en varios puntos del municipio portuario, uno de los principales polos económicos de Michoacán. Los cateos se realizaron en negocios ubicados en la colonia Centro, la localidad de Las Guacamayas, la colonia 16 de Mayo y distintos establecimientos situados en la zona comercial del Libramiento.

Durante las inspecciones, los agentes localizaron máquinas de juego instaladas en tiendas y locales abiertos al público. Tras verificar la documentación correspondiente, se confirmó que los propietarios no contaban con los permisos federales necesarios para su operación.

De acuerdo con la investigación de la FGE, ninguno de los negocios inspeccionados tenía autorización emitida por la Dirección General de Juegos y Sorteos, dependencia de la Secretaría de Gobernación encargada de supervisar y regular la operación de máquinas y establecimientos de apuestas en México.

Esta instancia federal es la única facultada para otorgar licencias que permitan el funcionamiento legal de equipos de juego, por lo que cualquier dispositivo instalado sin ese aval se considera irregular.

El hallazgo confirmó que las máquinas operaban fuera del marco legal, lo que derivó en su aseguramiento inmediato durante los cateos.