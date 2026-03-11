Enfermedad  Renal Crónica, entre las 10 principales causas de muerte

Enfermedad renal crónica Cuida tus riñones con estilos de vida y alimentación saludables. Un diagnóstico temprano permitirá iniciar tratamiento y retrasar la progresión del deterioro del funcionamiento renal (La Crónica de Hoy)

En nuestro país, la Enfermedad Renal Crónica se encuentra entre las 10 primeras causas de fallecimiento, con un registro de más de 12 mil personas quienes murieron a causa de esta enfermedad en el primer semestre de 2024.

Asimismo, se calcula que alrededor del 12% de la población vive con enfermedad renal crónica, la cual avanza de manera silenciosa, ya que en sus etapas iniciales o moderadamente avanzadas suele ser asintomática.

El impacto de la enfermedad renal crónica, cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2, así como la hipertensión arterial, son dos de las condiciones prevalentes que afectan a millones de mexicanos y son las principales causas subyacentes de la enfermedad renal, lo que subraya la urgencia de la prevención y el diagnóstico temprano.

Ante tal panorama, el doctor Armando Martínez, nefrólogo, especialista en medicina interna y enlace médico de Vantive, reiteró la importancia de promover estilos de vida saludables, una alimentación equilibrada, una adecuada hidratación y la actividad física regular.

“El diagnóstico oportuno es crucial y, para ello, es vital que la población, sobre todo entre aquellos con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica o condiciones como diabetes e hipertensión, revisiones médicas periódicas, ya que con pruebas de laboratorio de sangre y orina simples pueden identificar mala función renal, lo que permitirá tratarse a tiempo para retrasar la progresión de la enfermedad”.

Los riñones a menudo, dijo, son subestimados, y son los encargados de filtrar cerca de 180 litros de sangre al día, eliminando toxinas y excesos, regulando la presión arterial, produciendo glóbulos rojos y manteniendo la salud ósea, convirtiéndose en un sistema de soporte vital interno que trabaja incansablemente por el bienestar del cuerpo.

Sin embargo, su vulnerabilidad ante la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una realidad creciente y silenciosa en México, la cual se ha posicionado como un desafío global y una preocupación creciente en México, baste mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que alrededor del 10% de la población en el orbe padece alguna forma de enfermedad renal, siendo la segunda causa más importante de años de vida perdidos en Latinoamérica.

Terapias para mantener calidad de vida

El doctor Armando Martínez explicó que cuando la función renal se ve comprometida, existen terapias de reemplazo renal que permiten a los pacientes mantener su calidad de vida.

“Un avance importante en esta área es la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA), una terapia de reemplazo renal que utiliza el propio cuerpo del paciente, el peritoneo, que actúa como filtro natural para eliminar toxinas y exceso de líquido.

Esta terapia se realiza durante la noche mientras el paciente duerme, es decir, su principal ventaja es que confiere a los pacientes una mayor autonomía y flexibilidad, permitiéndoles mantener su estilo de vida y continuar con sus actividades diarias.

Este tipo de terapia, combinada con sistemas de monitoreo remoto, optimizan la colaboración entre el paciente y su equipo médico, ya que estos sistemas permiten un seguimiento constante y a distancia del tratamiento, detectando posibles desviaciones o fallas técnicas antes de que afecten al paciente, y facilitando ajustes oportunos por parte de los profesionales de la salud.

Asimismo, resaltó que esta conectividad mejora significativamente la adherencia al tratamiento, reducen los eventos adversos y las hospitalizaciones, y contribuyen a una mejor supervivencia del paciente.

Ante tal panorama, destacó que con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este 12 de marzo, Fundación IMSS y Vantive, realizarán la “Tercera Carrera por la Salud Renal”, bajo el lema “Cuida tus riñones, corre por tu salud”, a fin de generar conciencia de la importancia del cuidado de los riñones.

La carrera tendrá lugar a las 6:30 AM en Paseo de la Reforma, ya sea corriendo 5 o 10 kilómetros, o caminando 3 kilómetros, con lo que, no solo se estará fomentando la actividad física, sino también contribuyendo a la difusión de información vital sobre la prevención y el diagnóstico temprano, así como las opciones terapéuticas existentes.