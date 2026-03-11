Gabinete de Seguridad informa acciones relevantes del martes 10 de Marzo

El reporte del 10 de Marzo de 2026 que presenta el Gabinete de Seguridad informó sobre las acciones relevantes en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Zacatecas, dónde se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga

Este gabinete realiza estrategias de seguridad en seguimiento a 4 principales ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la inteligencia e investigación y Coordinación con las entidades federativas.

Las acciones reportadas se realizaron en los distintos Estados e incluyen:

Baja California

En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 112 kilos de metanfetamina y un vehículo.

Durango

En Otáez, elementos de la GN y Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, les aseguraron tres armas cortas, cinco cargadores, 25 cartuchos y dos motocicletas.

Guerrero

En Acapulco, elementos de Semar, durante patrullajes de vigilancia marítima, aseguraron una embarcación menor para abastecer de combustible en la mar a otras embarcaciones, detuvieron a dos personas, aseguraron 3,700 litros de combustible.

Jalisco

En Ameca, elementos de GN detuvieron a una persona y aseguraron 20 kilos de marihuana y un vehículo.

Puebla

Elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a un hombre, le aseguraron un arma larga, cartuchos, diversas dosis de droga, dinero en efectivo y un vehículo con remolque.

Sinaloa

En Mazatlán, en el poblado Puerta de San Marcos, elementos de la SSPC y Semar aseguraron un arma larga, 390 cartuchos, 13 cargadores, un chaleco balístico y 19 artefactos explosivos improvisados.

Zacatecas y Aguascalientes

-En Cosío, elementos de la SSPC, FGR, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal de Zacatecas y Policía Estatal de Aguascalientes aseguraron un taller de artefactos explosivos, un dron, siete artefactos explosivos improvisados, material explosivo, sistemas de detonación, vehículos y herramientas.

Además siguiendo el objetivo contra la producción y distribución de drogas, el gabinete reporta que elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, en Ciudad Hidalgo, en el poblado Puente de Tierra, Michoacán.

Aseguraron 163 kilos de metanfetamina, 9,000 litros de sustancias químicas, 13 reactores de síntesis orgánica y dos vehículos.