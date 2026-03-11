Mario Delgado: escuelas nacionales de maestros, fundamentales en la construcción de formadores de la Nueva Escuela Mexicana

Mario Delgado : El titular de Educación Pública celebra el 139 Aniversario de la Benemérita Escuela Nacional para Maestros (BENM) y el 78 de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN)

El titular de la Secretaría de Educacion Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo aseveró que la Benemérita Escuela Nacional para Maestros (BENM) y la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJN) “son pilares fundamentales en la formación de docentes que dan vida a la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”.

En el marco del 139 Aniversario de la BENM y 78 de la ENMJN, Delgado Carrillo resaltó que la educación normalista constituye un pilar fundamental en la transformación del país, al ser las y los maestros “los verdaderos sujetos de cambio en la construcción de una educación con visión humanista”.

Resaltó el valor estratégico de la educación inicial y preescolar en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) -proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum-, el cual, abundó, no puede comprenderse sin el fortalecimiento de la atención y formación en los primeros años de vida de niñas y niños.

En este mismo sentido, externó su reconocimiento al magisterio del país, por su fuerza ética y social, pues educar implica servir al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer a las comunidades desde una perspectiva solidaria y comprometida con la justicia social, al tiempo que aseveró que la transformación educativa, recalcó, no sería posible sin el trabajo y la convicción de quienes se forman en las escuelas normales.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez señaló que la conmemoración de la BENM adquiere especial relevancia en el contexto de la NEM, ya que invita a reflexionar sobre la responsabilidad ética y social del magisterio.

“Celebrar es reconocer que la Benemérita Escuela Nacional para Maestros y Maestras tiene presente y futuro, no sólo historia; un presente que se construye día a día en cada aula y en cada práctica docente de quienes abrazan esta noble labor”, expresó.

Al referirse a la ENMJN, resaltó que es una institución referente que ha formado con excelencia a numerosas generaciones de maestras y maestros de educación preescolar, comprometidas y comprometidos con el desarrollo integral de la niñez.

Se debe concebir la formación para la vida, dijo, desde una perspectiva sustentada en un sistema de cuidados no sólo con la transmisión de conocimientos, sino que siembra valores, vínculos solidarios y sentido de comunidad.

Ambos servidores públicos coincidieron que la NEM no sólo es un currículum, sino un mandato ético que convoca a asumir la transformación del país tras décadas de políticas neoliberales, en un escenario actual, que demanda actuar con amor a la patria, reconocer la diversidad, promover una cultura de paz y cuidar la naturaleza como la vida misma, las escuelas normales reafirman su papel como piedra angular del proyecto educativo nacional.