SRE informa de la evacuación de 1,055 mexicanos de Medio Oriente

Israel inicia una serie de bombardeos de forma simultánea contra Irán y Beirut (Édgar Gutiérrez/EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que hasta el momento 1,055 mexicanos han sido evacuados de países del Medio Oriente, entre ellos, Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán, Catar y Baréin, esto tras la escalada del conflicto bélico en la región iniciado el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ocasionó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

En un comunicado, la Cancillería precisó que los evacuados son tanto residentes como turistas, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.

“Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional”, indicó.

Asimismo, la SRE reiteró que “no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto”.

La dependencia reiteró que la Embajada de México en Irán continúa operando de manera temporal desde Bakú, Azerbaiyán.

Igualmente, señaló que el espacio aéreo en varios países de la región permanece abierto de forma intermitente, por lo que recomendó a quienes tengan vuelos programados que contacten directamente con la aerolínea o agencia de viajes para confirmar el estatus de sus reservas.

Las embajadas y consulados mexicanos en la zona, según añadió Relaciones Exteriores, se mantienen atentos para atender todas las solicitudes de asistencia y brindar protección consular a los compatriotas mexicanos que lo requieran.