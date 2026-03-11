XV de Mafer: contratista de Pemex Guerrero Rojas explica porqué celebró la fiesta y niega vínculos con Adán Augusto

Juan Carlos Guerrero Rojas El empresario, ligado a PEMEX por vínculos contractuales generó polémica con la lujsa fiesta de XV años que organizó para su hija

El pasado fin de semana, una fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco organizada por un contratista de Pemex, causó polémica en redes sociales. El evento social contó con la participación de celebridades como Galilea Montijo, Belinda, Xavi, J Balvin y la banda Matute. Ahora, el padre de la quinceañera y organizador del festejo, emitió un comunicado para dar la versión de las cosas y rechazar supuestos vínculos políticos, específicamente con Adán Augusto López.

XV de Mafer: esta fue la explicación de Juan Carlos Guerrero Rojas

A través de un comunicado, el padre la quinceañera, Juan Carlos Guerrero Rojas, dio una versión de lo ocurrido, señalando que la magnitud del evento, corresponde a una “celebración de la vida” y que las versiones que han circulado en redes sociales o medios informativos han sido distorsionadas y desproporcionadas.

De acuerdo con el escrito, el señor Guerrero Rojas atravesó hace tres años una complicación de salud de la que pudo recuperase y ahora busca “celebrar la vida y la oportunidad de estar presente para compartir los momentos significativos con su familia”. Además, también destacó que actualmente se dedica a financiar múltiples causas sociales.

Niega vínculos políticos con Adán Augusto López

Por otra parte, también asegura que las empresas vinculadas a su actividad de negocios, especialmente aquellas que tienen vínculos contractuales con PEMEX desde hace 16 años, han sido auditadas debidamente por los aparatos gubernamentales correspondientes cono el SAT y la SHCP.

Finalmente negó que tenga alguna relación política con Adán Augusto López y cualquier otro servidor o servidora pública.