Cada peso rescatado de las jubilaciones doradas regresará al pueblo: Pável Jarero

Pável Jarero

El senador Pável Jarero ha afirmado que cada peso que sea rescatado de los excesos y privilegios de las llamadas pensiones doradas regresará al pueblo y se destinara a rubros entre los que se encuentra la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales.

Jarero señaló que no pueden existir pensiones para unos cuantos privilegiados, mientras que millones de mexicanas y mexicanos demandan mejores servicios, más obra pública y mayores oportunidades de bienestar.

“Cada peso que se rescate de los excesos de las jubilaciones doradas regresará al pueblo, a su verdadero destino: la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales”, expresó.

Asimismo, el senador señaló que alrededor de 5 mil millones de pesos se dejarán de erogar y se van a convertir en beneficios concretos para la gente.

En el marco de la aprobación en comisiones unidas del dictamen de reformas al artículo 127 Constitucional, Jarero afirmó que la transformación se da cuando se le pone fin a los privilegios del viejo régimen.

“Ese es el meollo del asunto, como terminamos con los privilegios, y en este caso las pensiones doradas son una ofensa para los trabajadores que tienen una jubilación modesta producto de su trabajo”, añadió.

El dictamen es reducir las jubilaciones que oscilan entre los 340 mil y hasta un millón de pesos mensuales a únicamente 70 mil.