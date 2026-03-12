Consejo General del INE revisará la remoción de Consejeros electorales de 5 estados

Consejo General del INE (Andrea Murcia Monsivais)

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, este jueves se pondrá a revisión la posible remoción de Consejeros electorales de cinco estados: Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Guerrero, y Oaxaca.

Esto por “la presunta realización de conductas que podrían configurar alguna causal de remoción prevista en el artículo 102″.

De acuerdo con fuentes consultadas por Crónica, los Consejeros de Baja California Sur y Oaxaca,Alejandro Palacios Espinosa y Elizabeth Sánchez González respectivamente, son quienes se encuentran en la cuerda floja por presunto incumplimiento de sus actividades.

A Sánchez González se le ha relacionado con la adjudicación de contratos millonarios para la adquisición de material electoral y demás irregularidades administrativas.